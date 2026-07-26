ライアン・ゴズリング『ゴーストライダー』決定、マーベル参戦へ ─ 2028年公開、監督は『デッドプール＆ウルヴァリン』ショーン・レヴィ

ライアン・ゴズリング、MCU参戦。マーベル・スタジオは、開催中のサンディエゴ・コミコン2026（SDCC）にて、映画『ゴーストライダー』を正式発表した。ゴーストライダー役には『バービー』（2023）『プロジェクト・ヘイル・メアリー』（2026）のライアン・ゴズリングが決定。2028年に劇場公開される。監督は『デッドプール＆ウルヴァリン』（2024）のショーン・レヴィが務める。

Just announced in Hall H:



Ryan Gosling joins the MCU in Marvel Studios' Ghost Rider, directed by Shawn Levy. Only in theaters 2028. - Marvel Studios (@MarvelStudios)

現地時間7月25日に行われたマーベル・スタジオのホールHプレゼンテーションには、ゴズリング本人もサプライズ登場。「ご存じの通り、これは長い間演じたいと思っていたキャラクターです」と、念願の役を射止めた喜びを語った。

現時点で物語の詳細や共演者、具体的な公開日は明かされていない。また、ゴズリングがジョニー・ブレイズ、ダニー・ケッチなど、コミックでゴーストライダーを名乗ってきた人物のうち誰を演じるのかも不明だ。

ゴズリングは以前から、MCUで演じたいキャラクターとしてゴーストライダーを公言してきた。2022年に本人が希望を明かすと、マーベル・スタジオ社長のケヴィン・ファイギも「ライアンがゴーストライダーをやりたいなら」「彼のためにMCUで居場所を見つけたい」と前向きに反応。2026年3月にはゴズリング自身が、マーベルとの間で「いくつか話し合いはあった」と、「複雑な状況」だと語っていた。長年の相思相愛が、ついに正式な企画として結実した格好だ。

ゴーストライダー役をめぐっては、「ウォーキング・デッド」のノーマン・リーダスも長年にわたり出演を熱望。「ゴーストライダーを演じたい」「マーベルにやらせてくれと言っておいて」と、ファンキャスティングでも支持を集めてきたが、新たな復讐の精霊を任されたのはゴズリングとなった。

実写版ゴーストライダーは、かつてニコラス・ケイジがジョニー・ブレイズ役で主演した『ゴーストライダー』（2007）と『ゴーストライダー2』（2011）の2作品が製作された。ゴズリングのパートナーであるエヴァ・メンデスはこの1作目でヒロインのロクサーヌ・シンプソンを演じたという縁もある。

また、マーベルドラマ「エージェント・オブ・シールド」シーズン4には、ガブリエル・ルナ演じるロビー・レイエス版ゴーストライダーが登場している。今回の新作が過去の実写版をどのように扱い、MCUの超常的な領域にゴーストライダーを組み込むのかも注目される。

監督のショーン・レヴィとゴズリングは、2027年公開予定の『スター・ウォーズ／スターファイター』でもタッグを組んでいる。同作に続き、『ゴーストライダー』でも同じ主演・監督コンビが実現することになった。レヴィは『デッドプール＆ウルヴァリン』を世界的大ヒットに導いた実績を持つだけに、マーベルのダークヒーローをどのようなアクションとユーモア、怪奇表現で描くのか。

ゴズリングにとっては、『スター・ウォーズ／スターファイター』と『ゴーストライダー』によって、ディズニー傘下の「スター・ウォーズ」とマーベルという二大フランチャイズで相次いで主演を飾ることになる。

映画『ゴーストライダー（原題）』は2028年、米国劇場公開予定。

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