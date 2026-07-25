現役訪問薬剤師が解説、給料格差のリアルと最も稼げる「意外な就職先」とは？
薬剤師兼タレントの菊池遥香が自身のYouTubeチャンネルで「【衝撃】薬剤師の給料格差、リアルに語ります。」と題した動画を公開した。薬剤師のリアルな給与事情や地域格差、多様な働き方について赤裸々に語っている。
動画の冒頭で菊池は、薬剤師の給与に関する一般的なイメージと現実のギャップに切り込む。一般的な会社員であれば東京など都市部の方が給与水準が高い傾向にあるが、薬剤師の場合は「東京よりも地方の方が稼げる」という。東京の薬剤師の最低賃金は時給2000円程度であるのに対し、地方では時給4000円から5000円に達することもあると明かした。
さらに、年収1000万円を目指すのであれば、外資系MRや外資系CRA（臨床開発モニター）への就職が選択肢になると解説。一方で、調剤薬局の薬剤師の年収は500万円から600万円程度であり、その後の伸びしろが少ないため、副業を考える人が多い実情も語られた。
菊池自身の収入については、訪問薬剤師としての時給が2050円であることを告白。金額自体は低いものの、芸能活動を優先できる自由な働き方が許されている環境に「本当に働かせていただいてありがとうございます」と感謝を述べた。また、時給3000円前後から始められる派遣薬剤師という選択肢や製造販売責任者としての業務など薬剤師の多様な稼ぎ方を紹介している。
動画の最後では、給料が高い就職先の順位をまとめ、進路に悩む薬学生に向けて「お金を取るか、やりがいを取るか、自分が一番何を必要としているか」を基準に将来を決めるべきだとアドバイスを送った。資格を活かした柔軟なライフスタイルの選択肢が示され、多くの就活生にとって参考になる内容となっている。
動画の冒頭で菊池は、薬剤師の給与に関する一般的なイメージと現実のギャップに切り込む。一般的な会社員であれば東京など都市部の方が給与水準が高い傾向にあるが、薬剤師の場合は「東京よりも地方の方が稼げる」という。東京の薬剤師の最低賃金は時給2000円程度であるのに対し、地方では時給4000円から5000円に達することもあると明かした。
さらに、年収1000万円を目指すのであれば、外資系MRや外資系CRA（臨床開発モニター）への就職が選択肢になると解説。一方で、調剤薬局の薬剤師の年収は500万円から600万円程度であり、その後の伸びしろが少ないため、副業を考える人が多い実情も語られた。
菊池自身の収入については、訪問薬剤師としての時給が2050円であることを告白。金額自体は低いものの、芸能活動を優先できる自由な働き方が許されている環境に「本当に働かせていただいてありがとうございます」と感謝を述べた。また、時給3000円前後から始められる派遣薬剤師という選択肢や製造販売責任者としての業務など薬剤師の多様な稼ぎ方を紹介している。
動画の最後では、給料が高い就職先の順位をまとめ、進路に悩む薬学生に向けて「お金を取るか、やりがいを取るか、自分が一番何を必要としているか」を基準に将来を決めるべきだとアドバイスを送った。資格を活かした柔軟なライフスタイルの選択肢が示され、多くの就活生にとって参考になる内容となっている。
YouTubeの動画内容
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