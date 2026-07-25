グラビア人気の童顔アイドル、タイトな赤チャイナ服姿が「すっっご」「これは目立つ」とネット衝撃
アイドルグループ「INUWASI」メンバーのすずめが、25日までにInstagramを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、ファンから称賛の声が集まった。
【写真】グラビア人気の童顔アイドルが「プロポーション抜群」 大胆な水着姿も（8枚）
2020年にデビューしたINUWASIの最年少メンバー・すずめは、グループでの活動と並行してグラビアでも活躍中。Instagramでは、グラビアのオフショットやコスプレ姿も多数披露している。
今回の投稿で、赤いチャイナドレス姿を披露。黒髪ロングヘアも印象的だ。ファンからは「世界一かわいい」「スタイル抜群」「すっっご」「これは目立つ」などのコメントが多数寄せられている。
引用：「すずめ」Instagram（@suzume_inws）、X（@SUZUME_INWS）
【写真】グラビア人気の童顔アイドルが「プロポーション抜群」 大胆な水着姿も（8枚）
2020年にデビューしたINUWASIの最年少メンバー・すずめは、グループでの活動と並行してグラビアでも活躍中。Instagramでは、グラビアのオフショットやコスプレ姿も多数披露している。
今回の投稿で、赤いチャイナドレス姿を披露。黒髪ロングヘアも印象的だ。ファンからは「世界一かわいい」「スタイル抜群」「すっっご」「これは目立つ」などのコメントが多数寄せられている。
引用：「すずめ」Instagram（@suzume_inws）、X（@SUZUME_INWS）