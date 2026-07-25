◇MLB ドジャース4-2メッツ(日本時間25日、シティ・フィールド)

7回1失点で4勝目を挙げる好投を披露したドジャースの佐々木朗希投手が試合後に、自身の投球を振り返りました。

佐々木投手は今季、好不調の波が激しく好投を披露したかと思えば、制球を乱し打ち込まれてしまい、結果が出ない時期もありました。それでもここ数試合は安定したピッチングをみせ、前回18日にはヤンキースを相手に6回途中1失点(自責0)の好投。そして今回は7回1失点9奪三振の圧巻投球でした。

佐々木投手は、前回のヤンキース戦から続く好投に「前回ほどスピードは出ていなかったんですけど、スプリットがよい所に決まってくれて、その中で試合を通して、ラッシングにもよいリードをしてもらって、要求に応えられたかなと思います」と納得の様子をみせます。

本人も納得したスプリットは、この試合で打者から多くの空振りを奪い、試合を通じて打者を翻弄しました。佐々木投手は「ベース盤の上に投げ続ける事ができましたし、落ち方もよかったと思う」と語ると「指先で感覚が違う日もあるんですけど、基本となるフォームがしっかりしていれば、フォークもあやつりやすくなると思うので、そういうところの安定感が、特別何かを変えたわけではなくて、フォークが勝手によくなってきた感覚なので、そこはフォームなのかなとは思っています」と分析しました。