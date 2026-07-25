「バレリーナの夜食」と呼ばれる食べ物が、SNSで話題を集めている。

【映像】話題沸騰中の「バレリーナの夜食」

「バレリーナの夜食」は、プレーンヨーグルトとピンクグレープフルーツを混ぜ、一晩水切りした“お手軽スイーツ”。簡単に作れるうえ、夜食としても罪悪感が少ないとして、SNSでは“万バズ”が相次いでいる。

TikTokやInstagramを中心に関連投稿が相次いでおり「本当にバレリーナが食べてそうな味だった」「バレリーナの夜食 ハマりすぎて毎日食べてる」「甘党の私は最後に少しはちみつかけたら最高だった」「オレオを砕いて乗せても絶対うまい」「『シェフを呼んでくれ！』ってなる謎の美味しさ！」などの声が上がっている。

スタジオでは、「バレリーナの夜食」を実食。番組のハレバレンサー（MC）を務める東京大学 IncluDE准教授の中野円佳氏は「全然甘くないですね、健康に良さそう」とコメント。森川夕貴キャスターは「はちみつとかかけて食べたら甘みが出ておいしそう。クリームチーズとフルーツを混ぜた感じの味」とコメントした。（『わたしとニュース』より）