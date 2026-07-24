夏本番の炎天下での作業やイベントなど、熱中症への警戒が欠かせない季節です。手軽な熱中症対策として「塩分タブレット」を日常的に取り入れている方も多いのではないでしょうか。しかし、実はよかれと思って食べている塩分タブレットも、使い方を一歩間違えると逆効果になってしまうのだそう。自衛隊東京地方協力本部（@tokyo_pco）の公式Xが投稿した熱中症対策のアドバイスが約5.2万回再生され、注目を集めています。



【動画】塩分タブレットだけの人、危険です！

投稿内の動画によると、塩分タブレットを食べる際は、必ず「お水」もセットで一緒に飲む必要があるとのこと。



▽塩分タブレットだけ食べた場合

塩分タブレットだけ食べても、熱中症対策にはなりません。むしろ、塩分だけだと水分不足が進み、熱中症のリスクがUPしてしまいます。



▽水分＋塩分を同時に摂取した場合

必ず水分も一緒に摂ることで水分が保たれ、熱中症を防ぐことができます。



私たちの腸には、ナトリウム（Na⁺）とブドウ糖（糖）を一緒に取り込む仕組みがあります。この2つが合わさって一緒に体の中へ吸い込まれるとき、水（H₂O）も一緒に効率よく吸収されるという性質を持っています。市販されている塩分タブレットに、ナトリウムやブドウ糖（糖）がバランスよく配合されているのは、このためです。だからこそ、タブレットを食べるときは「お水も一緒に飲む」ことで、初めてその水分吸収効果を最大限に発揮し、熱中症を防ぐことができます。



この投稿に対し、「こまめに両方摂取してました」というコメントだけでなく、「水まで一緒に飲んでなかった」「タブレットは飴ちゃん感覚で摂ってました」「現場の休憩所に常備してますが、水を飲まずにオヤツ感覚で食べる人が多いです」という声も多く寄せられました。



動画内では、自宅にあるもので作れる「応急的な経口補水液」のレシピも特別に紹介されています。



▽作り方

・水……500ml

・塩……1.5g

・上白糖……20g

・柑橘系果汁……適量