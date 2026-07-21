ウソップが主人公！Netflix『LEGO（R） ONE PIECE』ティーザー予告解禁 9.29より世界独占配信
Netflixは、LEGO（R）アニメーションスペシャル『LEGO（R） ONE PIECE』を9月29日より世界独占配信。この度、ティーザー予告とビジュアルが解禁となった。
【動画】ウソップが主人公！ 『LEGO（R） ONE PIECE』ティーザー予告
「週刊少年ジャンプ」（集英社）で連載中の『ONE PIECE』は尾田栄一郎による日本を代表する世界的人気コミックで、モンキー・D・ルフィ率いる海賊“麦わらの一味”が大海原へと繰り出す壮大な海洋冒険ロマン。Netflixでは実写版『ONE PIECE』が独占配信されている。『LEGO（R） ONE PIECE』では、そんな実写版の冒険の軌跡をLEGO（R）の世界観で描き、Netflixにおける「ONE PIECE」の世界をさらに拡大していく。
物語の主人公は“麦わらの一味”の狙撃手で、勇敢な海の戦士になることを夢見るウソップ。嘘やハッタリが得意だが、映像ではそんなウソップが一味をリードし最前線で戦う勇姿が描かれていたり、「“ひとつなぎの大秘宝（ワンピース）”を探して“偉大なる航路（グランドライン）”を目指す」という目的さえも自分が思いついたかのように語っていたりと、早速“麦わらの一味”の武勇伝に脚色を加えている様子。少々盛りすぎたウソップに、ルフィやゾロも「あれ、何か違うな」と思わずツッコミを入れてしまうほどだ。
さらに、映像には、“麦わらの一味”が戦ってきたアーロン一味や最強の剣士ミホークの姿も。しかし、これもウソップの“盛り”の一種なのか、本来は冷静沈着なはずのミホークが戦闘中にあたふたしてしまったりと、LEGO（R）だからこそのシーンも登場。コミカルさ際立つ、ユニークな表現にも注目だ。
本作の“麦わらの一味”の英語版声優は、実写版『ONE PIECE』の俳優たちが担当。ウソップ役のジェイコブ・ロメロをはじめ、ルフィ役をイニャキ・ゴドイ、ゾロ役を新田真剣佑、ナミ役をエミリー・ラッド、サンジ役をタズ・スカイラー、チョッパー役をミカエラ・フーヴァーらお馴染みの面々が務める。
そして日本語版声優は、TVアニメシリーズと実写版でも長年“麦わらの一味”の声を務めてきた、山口勝平、そして田中真弓、中井和哉、岡村明美、平田広明、大谷育江が務める。
『LEGO（R） ONE PIECE』はNetflixにて9月29日より世界独占配信。
【動画】ウソップが主人公！ 『LEGO（R） ONE PIECE』ティーザー予告
「週刊少年ジャンプ」（集英社）で連載中の『ONE PIECE』は尾田栄一郎による日本を代表する世界的人気コミックで、モンキー・D・ルフィ率いる海賊“麦わらの一味”が大海原へと繰り出す壮大な海洋冒険ロマン。Netflixでは実写版『ONE PIECE』が独占配信されている。『LEGO（R） ONE PIECE』では、そんな実写版の冒険の軌跡をLEGO（R）の世界観で描き、Netflixにおける「ONE PIECE」の世界をさらに拡大していく。
さらに、映像には、“麦わらの一味”が戦ってきたアーロン一味や最強の剣士ミホークの姿も。しかし、これもウソップの“盛り”の一種なのか、本来は冷静沈着なはずのミホークが戦闘中にあたふたしてしまったりと、LEGO（R）だからこそのシーンも登場。コミカルさ際立つ、ユニークな表現にも注目だ。
本作の“麦わらの一味”の英語版声優は、実写版『ONE PIECE』の俳優たちが担当。ウソップ役のジェイコブ・ロメロをはじめ、ルフィ役をイニャキ・ゴドイ、ゾロ役を新田真剣佑、ナミ役をエミリー・ラッド、サンジ役をタズ・スカイラー、チョッパー役をミカエラ・フーヴァーらお馴染みの面々が務める。
そして日本語版声優は、TVアニメシリーズと実写版でも長年“麦わらの一味”の声を務めてきた、山口勝平、そして田中真弓、中井和哉、岡村明美、平田広明、大谷育江が務める。
『LEGO（R） ONE PIECE』はNetflixにて9月29日より世界独占配信。