SPEED「Body ＆ Soul」が『ラヴ上等』シーズン2主題歌に決定 新予告で衝撃発言が連発
Netflixリアリティシリーズ『ラヴ上等』シーズン2の主題歌に、デビュー30周年を迎えるSPEEDの代表曲「Body ＆ Soul」（Remastered 2026）が決定。あわせて、キーアートと予告映像が解禁された。
【写真】デビュー30周年を迎えるSPEEDの代表曲「Body ＆ Soul」が主題歌に
本作は、日本初となるヤンキーの男女たちが血気盛んに繰り広げる純愛リアリティショー。シーズン2では、MEGUMIと永野に加え、沖縄県出身ヒップホップアーティストAwichが恋リア初MCに挑戦し、険しいアウトローの世界の代弁者として、本音で激しくぶつかり合うヤンキーたちの恋模様を見届ける。
今回、デビュー30周年を迎えるSPEEDのデビュー曲「Body ＆ Soul」リマスター版が主題歌に決定。ヤンキーたちの熱く激しい恋愛模様を鮮烈に彩る。
90年代、彗星のごとく現れ音楽シーンを熱狂させた沖縄出身の4人組・SPEED。聴くだけで全身にエネルギーが満ちる、平成を代表するダンスナンバー「Body ＆ Soul」は、今なお多くの人々に愛され続けている。
同楽曲をシーズン2の主題歌に起用したMEGUMIは、「『Body ＆ Soul』の世界観と深く共鳴する『ラヴ上等』シーズン2を通して、今の若者たちと、かつての若者たちに、もう一度魂の熱量を感じてもらいたい」とコメント。さらに、「前作よりもさらにギアをあげて、この時代にもう一度そのパワー、”今生き”のメッセージを投下したい」と語り、平成の圧倒的なバイタリティと本作の融合をアピールした。
あわせて解禁されたキーアートでは、海辺で水着を着こなす9名の姿が明らかに。中には全身に隙間なく刻まれた鮮やかな刺青が目立つメンバーもいる。それぞれの表情には覚悟がにじむ。彼らが背負う、壮絶な過去とは--。
また、予告映像では、「ヤクザやってました」「漢らしい漢が好き」「血祭りでしょ」といった衝撃的なフレーズが飛び交う中、九州、関西、東海、関東など、日本各地からそれぞれの地元を背負うヤンキーたちが沖縄に集結する。中でも、「シーズン2は女性が強い」とMEGUMIが太鼓判を押すように、男性メンバーにも臆することなく真っ向からぶつかっていく女性メンバーたちの存在感は、今シーズンの大きな見どころだ。
喧嘩に恋に全身全霊でぶつかり合う彼らは、それぞれが胸に抱える過酷な過去を打ち明けながら共同生活を送る中で、次第にその絆を深め、仲間から“家族”のような関係へと変わっていく。そこに映し出されるのは、恋愛だけではない。過去への後悔や償い、一生ものの仲間との絆、そして未来へとつないでいく人生への“覚悟”――。日本全国から集まった漢と嬢が、恋を通して「生き直す」姿に注目だ。
Netflixリアリティシリーズ『ラヴ上等』シーズン2は、Netflixにて8月4日より世界独占配信（全10話）。
※MEGUMIのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■MEGUMI SPEED「Body ＆ Soul」（Remastered 2026）の主題歌起用について
90〜00年代、SPEEDの音楽は圧倒的なエネルギーと輝きで日本中の青春を彩り、人々の心を強く動かしました。『ラヴ上等』シーズン2では、前作よりもさらにギアをあげて、この時代にもう一度そのパワー、“今生き”のメッセージを投下したいと考えています。
本作の舞台である沖縄の地で、私たちが肌で感じた「“今生き”のエネルギー」は、まさにSPEEDの皆さんの存在そのものでした。他人の目を気にしてコミュニケーションが複雑化する令和の今だからこそ、「他人がどう思うか」より「自分がどう感じるか」を大事に、ド直球に“今を生きる”勇気を届けたい。
それは、「Body ＆ Soul」が描く「太陽を浴びて、本気で心と身体を躍動させる」という世界観と結びついていると信じています。あの頃のパワーをリアルに伝えることのできるSPEEDの30周年という節目に、『ラヴ上等』シーズン2を通して、今の若者たちと、かつての若者たちに、もう一度魂の熱量を感じてもらいたいと思っております。
【写真】デビュー30周年を迎えるSPEEDの代表曲「Body ＆ Soul」が主題歌に
本作は、日本初となるヤンキーの男女たちが血気盛んに繰り広げる純愛リアリティショー。シーズン2では、MEGUMIと永野に加え、沖縄県出身ヒップホップアーティストAwichが恋リア初MCに挑戦し、険しいアウトローの世界の代弁者として、本音で激しくぶつかり合うヤンキーたちの恋模様を見届ける。
90年代、彗星のごとく現れ音楽シーンを熱狂させた沖縄出身の4人組・SPEED。聴くだけで全身にエネルギーが満ちる、平成を代表するダンスナンバー「Body ＆ Soul」は、今なお多くの人々に愛され続けている。
同楽曲をシーズン2の主題歌に起用したMEGUMIは、「『Body ＆ Soul』の世界観と深く共鳴する『ラヴ上等』シーズン2を通して、今の若者たちと、かつての若者たちに、もう一度魂の熱量を感じてもらいたい」とコメント。さらに、「前作よりもさらにギアをあげて、この時代にもう一度そのパワー、”今生き”のメッセージを投下したい」と語り、平成の圧倒的なバイタリティと本作の融合をアピールした。
あわせて解禁されたキーアートでは、海辺で水着を着こなす9名の姿が明らかに。中には全身に隙間なく刻まれた鮮やかな刺青が目立つメンバーもいる。それぞれの表情には覚悟がにじむ。彼らが背負う、壮絶な過去とは--。
また、予告映像では、「ヤクザやってました」「漢らしい漢が好き」「血祭りでしょ」といった衝撃的なフレーズが飛び交う中、九州、関西、東海、関東など、日本各地からそれぞれの地元を背負うヤンキーたちが沖縄に集結する。中でも、「シーズン2は女性が強い」とMEGUMIが太鼓判を押すように、男性メンバーにも臆することなく真っ向からぶつかっていく女性メンバーたちの存在感は、今シーズンの大きな見どころだ。
喧嘩に恋に全身全霊でぶつかり合う彼らは、それぞれが胸に抱える過酷な過去を打ち明けながら共同生活を送る中で、次第にその絆を深め、仲間から“家族”のような関係へと変わっていく。そこに映し出されるのは、恋愛だけではない。過去への後悔や償い、一生ものの仲間との絆、そして未来へとつないでいく人生への“覚悟”――。日本全国から集まった漢と嬢が、恋を通して「生き直す」姿に注目だ。
Netflixリアリティシリーズ『ラヴ上等』シーズン2は、Netflixにて8月4日より世界独占配信（全10話）。
※MEGUMIのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■MEGUMI SPEED「Body ＆ Soul」（Remastered 2026）の主題歌起用について
90〜00年代、SPEEDの音楽は圧倒的なエネルギーと輝きで日本中の青春を彩り、人々の心を強く動かしました。『ラヴ上等』シーズン2では、前作よりもさらにギアをあげて、この時代にもう一度そのパワー、“今生き”のメッセージを投下したいと考えています。
本作の舞台である沖縄の地で、私たちが肌で感じた「“今生き”のエネルギー」は、まさにSPEEDの皆さんの存在そのものでした。他人の目を気にしてコミュニケーションが複雑化する令和の今だからこそ、「他人がどう思うか」より「自分がどう感じるか」を大事に、ド直球に“今を生きる”勇気を届けたい。
それは、「Body ＆ Soul」が描く「太陽を浴びて、本気で心と身体を躍動させる」という世界観と結びついていると信じています。あの頃のパワーをリアルに伝えることのできるSPEEDの30周年という節目に、『ラヴ上等』シーズン2を通して、今の若者たちと、かつての若者たちに、もう一度魂の熱量を感じてもらいたいと思っております。