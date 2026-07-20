松山ケンイチ、ドラマで雰囲気激変！ カッコよすぎる姿に「若々しい素敵」「メロいビジュ好きぃ」
俳優の松山ケンイチが、20日までにInstagramを更新。出演中のドラマからオフショットを披露すると、ファンから称賛が集まった。
【写真】『Tシャツが乾くまで』で主人公の夫を演じる松山ケンイチ
松山が投稿したのは、出演中のドラマ『Tシャツが乾くまで』のオフショット。このドラマは、とある事故に巻き込まれた二組の夫婦の“愛”と“秘密”を描く“喪失”と“再生”の物語。本作で松山は蒼井優演じる主人公・咲子の夫・充を演じている。
2026年は1月期放送の主演ドラマ『テミスの不確かな法廷』（NHK総合）で裁判官を演じたほか、鈴木亮平主演の『リブート』（TBS系）ではパティシエ、4月期放送の永作博美主演ドラマ『時すでにおスシ!?』では寿司職人を演じてきた松山。『Tシャツが乾くまで』では、事故に巻き込まれ失踪中の秘密を抱えた喫茶店オーナー役で存在感を放っている。
作品ごとに雰囲気を変える松山のオフショットに、ファンからは「若々しい素敵」「ふぁ〜メロいビジュ好きぃ」「雰囲気良過ぎるっ!!」などの声が相次いでいる。
引用：「松山ケンイチ」Instagram（@momiji2022_official）
【写真】『Tシャツが乾くまで』で主人公の夫を演じる松山ケンイチ
松山が投稿したのは、出演中のドラマ『Tシャツが乾くまで』のオフショット。このドラマは、とある事故に巻き込まれた二組の夫婦の“愛”と“秘密”を描く“喪失”と“再生”の物語。本作で松山は蒼井優演じる主人公・咲子の夫・充を演じている。
2026年は1月期放送の主演ドラマ『テミスの不確かな法廷』（NHK総合）で裁判官を演じたほか、鈴木亮平主演の『リブート』（TBS系）ではパティシエ、4月期放送の永作博美主演ドラマ『時すでにおスシ!?』では寿司職人を演じてきた松山。『Tシャツが乾くまで』では、事故に巻き込まれ失踪中の秘密を抱えた喫茶店オーナー役で存在感を放っている。
作品ごとに雰囲気を変える松山のオフショットに、ファンからは「若々しい素敵」「ふぁ〜メロいビジュ好きぃ」「雰囲気良過ぎるっ!!」などの声が相次いでいる。
引用：「松山ケンイチ」Instagram（@momiji2022_official）