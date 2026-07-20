アルゼンチン代表MFパレデス、試合後にレッドカード…E・ガルシアやガビに暴力行為
アルゼンチン代表MFレアンドロ・パレデス（ボカ・ジュニオルス）が、FIFAワールドカップ2026決勝で試合後にレッドカードを受け取った。
スペイン代表が延長戦までもつれた激闘を制し、2010年以来の大会制覇。アルゼンチンは連覇を逃した。
試合終了のホイッスルが響いた後、アルゼンチンの選手とスペインの選手の間で口論が発生すると、それに加わったパレデスが相手DFエリック・ガルシアを思い切り突き飛ばす。味方や審判が静止しようとしたものの、さらにパレデスはE・ガルシアの喉にチョップを喰らわす。
続けて、近くにいたガビをも突き飛ばしてさらに殴りかかる。ただ、両チームの選手たちが一斉に介入したことで、状況は沈静化した。結局、パレデスには主審からレッドカードが提示された。
スペイン代表が延長戦までもつれた激闘を制し、2010年以来の大会制覇。アルゼンチンは連覇を逃した。
試合終了のホイッスルが響いた後、アルゼンチンの選手とスペインの選手の間で口論が発生すると、それに加わったパレデスが相手DFエリック・ガルシアを思い切り突き飛ばす。味方や審判が静止しようとしたものの、さらにパレデスはE・ガルシアの喉にチョップを喰らわす。
【動画】パレデスがスペイン代表選手を攻撃
LA PELEA DEL FINAL 🇦🇷🇪🇸— Diario Olé (@DiarioOle) July 19, 2026
▶ Leandro Paredes fue a buscar los jugadores de España en el final del partido
🎥 _jsm44 pic.twitter.com/C3xbxhS1pP