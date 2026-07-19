Prime Video：視聴ランキング：『プロジェクト・ヘイル・メアリー』『エル』『残念ながら明日も出勤です！』首位キープ【7/6/26 - 7/12/26】
Amazonの動画配信サービス「Prime Video」は、7月6日から12日までの週間視聴ランキングを発表した。
【動画】『残念ながら明日も出勤です！』ほかオフィシャル本予告
映画部門では、7月3日から見放題独占配信がスタートしたライアン・ゴズリング主演のSF映画『プロジェクト・ヘイル・メアリー』が、前週に続いて首位を獲得した。
TVシリーズ部門でも、前週に引き続きドラマ『エル』（全8話）が首位となった。
非英語映画部門では、スペイン制作のロマンチック・ドラマ『ブルーバード』が1位を記録。本作は、オンライン小説投稿サイト「Wattpad」で人気を集めたフロール・M・サルバドールのベストセラー小説を映画化。新しい街へ引っ越してきた女子高生ハズリーと、心に深い傷を抱える少年ルークが惹かれ合い、それぞれの過去や依存症、家族の問題に向き合いながら成長していく姿を描く。青春ロマンスに加え、メンタルヘルスやトラウマといったテーマも織り交ぜた作品となっている。
非英語シリーズ部門では、韓国ドラマ『残念ながら明日も出勤です！』が前週に続いて首位をキープした。
Prime Videoは、映画やドラマ、ライブイベントなど幅広いコンテンツを配信する動画配信サービス。ランキングは、7月6日から12日までの1週間に世界中のPrime Videoアカウントで視聴された作品をもとに集計。シリーズ作品は、配信中の全シーズンの視聴データを対象としている。
■グローバル映画 週間TOP10
1：プロジェクト・ヘイル・メアリー
2：ひつじ探偵団
4：トム・クランシー／CIA分析官 ジャック・ライアン 灰色の正義
5：君の過ち：ロンドン編（英国）
6：ブルーバード（スペイン）
7：ワーキングマン
8：Playdate
9：レッキング･クルー
10：Mercy／マーシー AI裁判
■グローバルTVシリーズ 週間TOP10
1：エル
2：オフキャンパス
3：エブリー・イヤー・アフター 〜追憶の夏〜
4：ジェレミー・クラークソン 農家になる
5：ザ・ボーイズ
6：スパイダー・ノワール
7：残念ながら明日も出勤です！（韓国）
8：私たちの青い夏
9：リーチャー 〜正義のアウトロー〜
10：イサカパトナム（インド）
■非英語映画 週間TOP10
1：ブルーバード（スペイン）
2：俺の過ち（スペイン）
3：私たちの過ち（スペイン）
4：君の過ち（スペイン）
5：ベンガンサ 愛と絆の報復（メキシコ）
6：ノー・カントリー・フォー・シングル〜恋せずにいられない〜（イタリア）
7：テル・ミー・ソフトリー（スペイン）
8：セタ 〜6人目のエージェント〜（スペイン）
9：A Family Of Bastards（フランス）
10：アポカリプスZ 〜終末の始まり〜（スペイン）
■非英語TVシリーズ 週間TOP10
1：残念ながら明日も出勤です！（韓国）
2：イサカパトナム（インド）
3：ラーク（インド）
4：マクストン・ホール 〜私たちをつなぐ世界〜（ドイツ）
5：LOL: Last One Laughing Germany（ドイツ）
6：LOL: Last One Laughing Poland（ポーランド）
7：日本三國（日本）
8：Par de ideotas（メキシコ）
9：マトカ・キング（インド）
10：精霊たちの家（チリ）
【動画】『残念ながら明日も出勤です！』ほかオフィシャル本予告
映画部門では、7月3日から見放題独占配信がスタートしたライアン・ゴズリング主演のSF映画『プロジェクト・ヘイル・メアリー』が、前週に続いて首位を獲得した。
TVシリーズ部門でも、前週に引き続きドラマ『エル』（全8話）が首位となった。
非英語映画部門では、スペイン制作のロマンチック・ドラマ『ブルーバード』が1位を記録。本作は、オンライン小説投稿サイト「Wattpad」で人気を集めたフロール・M・サルバドールのベストセラー小説を映画化。新しい街へ引っ越してきた女子高生ハズリーと、心に深い傷を抱える少年ルークが惹かれ合い、それぞれの過去や依存症、家族の問題に向き合いながら成長していく姿を描く。青春ロマンスに加え、メンタルヘルスやトラウマといったテーマも織り交ぜた作品となっている。
Prime Videoは、映画やドラマ、ライブイベントなど幅広いコンテンツを配信する動画配信サービス。ランキングは、7月6日から12日までの1週間に世界中のPrime Videoアカウントで視聴された作品をもとに集計。シリーズ作品は、配信中の全シーズンの視聴データを対象としている。
■グローバル映画 週間TOP10
1：プロジェクト・ヘイル・メアリー
2：ひつじ探偵団
4：トム・クランシー／CIA分析官 ジャック・ライアン 灰色の正義
5：君の過ち：ロンドン編（英国）
6：ブルーバード（スペイン）
7：ワーキングマン
8：Playdate
9：レッキング･クルー
10：Mercy／マーシー AI裁判
■グローバルTVシリーズ 週間TOP10
1：エル
2：オフキャンパス
3：エブリー・イヤー・アフター 〜追憶の夏〜
4：ジェレミー・クラークソン 農家になる
5：ザ・ボーイズ
6：スパイダー・ノワール
7：残念ながら明日も出勤です！（韓国）
8：私たちの青い夏
9：リーチャー 〜正義のアウトロー〜
10：イサカパトナム（インド）
■非英語映画 週間TOP10
1：ブルーバード（スペイン）
2：俺の過ち（スペイン）
3：私たちの過ち（スペイン）
4：君の過ち（スペイン）
5：ベンガンサ 愛と絆の報復（メキシコ）
6：ノー・カントリー・フォー・シングル〜恋せずにいられない〜（イタリア）
7：テル・ミー・ソフトリー（スペイン）
8：セタ 〜6人目のエージェント〜（スペイン）
9：A Family Of Bastards（フランス）
10：アポカリプスZ 〜終末の始まり〜（スペイン）
■非英語TVシリーズ 週間TOP10
1：残念ながら明日も出勤です！（韓国）
2：イサカパトナム（インド）
3：ラーク（インド）
4：マクストン・ホール 〜私たちをつなぐ世界〜（ドイツ）
5：LOL: Last One Laughing Germany（ドイツ）
6：LOL: Last One Laughing Poland（ポーランド）
7：日本三國（日本）
8：Par de ideotas（メキシコ）
9：マトカ・キング（インド）
10：精霊たちの家（チリ）