「東栄住宅ブルーミングガーデンナイター」

17日に横浜スタジアムで行われたDeNA-ヤクルト戦の始球式に、アイドルグループ「Bety」の元リーダーで、シャイニングウィルの取締役社長を務める百川晴香さんが登場した。スカートお構いなしの豪快投球に「かわいすぎる」「最高ですか！」とファンは大興奮だった。

この日は「東栄住宅ブルーミングガーデンナイター」として開催され、同社のウェブCMなどに出演する百川さんが大役を務めた。2024年、2025年にも横浜スタジアムで始球式を行っており、DeNAファンにとってもお馴染みの存在だ。

DeNAのホームユニホームに青のスカートを合わせ、髪をお団子ヘアにまとめてマウンドへ。左足を高く蹴り上げてから投じた1球はワンバウンドで捕手役の下へ。百川さんは満面の笑みを浮かべていた。

自身のSNSではDeNAと東栄住宅に感謝を綴り、「横浜DeNAベイスターズの勝利！ 最高に嬉しかったです！」などと投稿した。始球式を見届けたファンからは「百川晴香さん全然変わらん一生可愛い」「可愛さがとどまりません、浜スタにいるはるかさんが1番素敵です」「ナイスボールでした」「かわいすぎぃー」「勝利の女神」「最高にかわいい」などと反響を呼んでいる。

DeNAはこの日、エンカーナシオンの2ラン、牧の3ラン、勝又の満塁弾など一発攻勢で12得点を挙げ、ヤクルトに勝利。球団4500勝を達成した。（Full-Count編集部）