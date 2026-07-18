引っ越しの片づけで、夫が長年集めていた“トレーディングカード”を売却したら、「50万円」の値がついて驚き！ 思わぬ収入になりましたが、確定申告は必要なのでしょうか？

税金 がかかるのでは？」「会社員でも 確定申告 が必要なの？」と不安になる人もいるでしょう。 実は、売却額が50万円だからといって、必ず 税金 がかかったり 確定申告 が必要になったりするわけではありません。 本記事では、トレーディングカードを売却した際の 税金 の考え方や、給与所得者が 確定申告 を行う必要があるケースについて分かりやすく解説します。

「50万円で売れた」と聞くと、多くの人は「高額だから税金がかかるのでは」と考えるかもしれません。しかし、実際には売却額だけで税金が決まるわけではありません。

所得税では、生活で通常使う家具や衣類などの「生活用動産」を売却して得た利益は、原則として非課税です。

ただし、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、美術品、骨とう品などは、この非課税の対象から除かれます。トレーディングカードも、コレクション性や資産価値が高く、取引価格が30万円を超える場合には、課税対象となる可能性があります。

ただし、ここで注意したいのは、「50万円で売れた＝そのまま課税される」というわけではない点です。

課税されるかどうかは、売却価格ではなく「利益」があるかどうかで判断されます。例えば、過去に55万円で購入したカードを50万円で売却したのであれば利益は出ていないため、原則として所得税の対象にはなりません。一方、10万円で購入したカードが50万円で売れれば、利益が生じる可能性があります。

そのため、購入時のレシートや取引記録など、取得価格が分かる資料を保管しておくことが大切です。長期間保有しているカードほど購入時の記録を紛失しやすいため、売却を考え始めた段階で確認しておくと安心でしょう。



給与所得者でも確定申告が必要になるケースとは？

会社員は年末調整を受けているため、「確定申告は自分には関係ない」と思っている人も多いかもしれません。しかし、副収入など一定の所得がある場合には、給与所得者でも確定申告が必要になることがあります。

トレーディングカードの売却で利益が生じた場合は、状況によって譲渡所得として扱われることがあります。譲渡所得のうち、土地・建物・株式等以外の資産を譲渡した場合は、譲渡益から最高50万円の特別控除を差し引くことができます。

国税庁によると、給与所得者については、給与所得や退職所得以外の所得金額の合計額が年間20万円を超える場合、原則として所得税の確定申告が必要とされています。譲渡所得もこの所得金額に含めて判定するため、計算方法を確認しておくことが大切です。

例えば、今回のように50万円で売却したとしても、購入価格との差額が小さい場合や、譲渡所得の特別控除の範囲内に収まる場合は、所得税の確定申告が不要となるケースがあります。

一方で、複数の高額カードを売却して利益が大きくなった場合や、カードの売買を継続して利益を得ている場合は、課税関係が異なる可能性があります。継続的に売買を行って利益を得ていると、事業所得や雑所得として扱われることもあるため、単なるコレクション整理とは区別して考える必要があります。

なお、所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が必要になるケースがあります。自治体によって取り扱いが異なるため、不安がある場合は、お住まいの市区町村へ確認するとよいでしょう。



売却額だけで判断せず、利益や売却方法を確認することが大切

トレーディングカードが50万円で売れたとしても、その金額だけで確定申告が必要かどうかは判断できません。

重要なのは、購入価格との差額で利益が出ているか、課税対象となる譲渡所得に該当するか、そして給与所得以外の所得が申告基準を超えているかという点です。また、趣味で集めていたカードを整理して売却した場合と、継続的に売買して利益を得ている場合では、所得区分が異なる可能性もあります。

思わぬ高値で売れたときは、まず購入価格や取引内容を整理し、課税対象になるかを確認しましょう。判断に迷う場合は、国税庁の情報を確認したり、税務署や税理士へ相談したりすることで、安心して手続きを進められます。



出典

国税庁 タックスアンサー（よくある税の質問） No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法

国税庁 タックスアンサー（よくある税の質問） No.1460 譲渡所得（土地、建物及び株式等以外の資産を譲渡したとき）

国税庁 タックスアンサー（よくある税の質問） No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー