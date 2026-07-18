『告白−25年目の秘密−』第2話 “爽太”松村北斗、25年前の誘拐未遂事件に隠された衝撃の事実を知る
松村北斗が主演するドラマ『告白−25年目の秘密−』（日本テレビ系／毎週土曜21時）の第2話が18日の今夜放送される。
【写真】殺人事件の捜査にあたる刑事・佐倉（玉山鉄二）『告白−25年目の秘密−』第2話より
本作は、一人の女性に幼い頃から25年間、片想いし続けてきた男が巻き起こす無垢で危険なラブサスペンス。脚本を務めるのは『こっち向いてよ向井くん』（日本テレビ系）、『恋は闇』（日本テレビ系）の渡邉真子。キャストには主演の松村はじめ岡崎紗絵、塩野瑛久、佐々木希、水野美紀、玉山鉄二らが顔を揃える。
■第2話あらすじ
野瀬化粧品に勤務する爽太（松村）は、小学生の頃から25年間、ひそかに片想いをしてきた初恋の人・野瀬麻里子（岡崎）に偶然を装って近づき、彼女が部長を務めるブランド事業部への異動に成功。“麻里子の役に立ちたい…”その一心で、麻里子をねたみ陥れようとする役員・立岩剛志（丸山智己）の経費不正流用の証拠を集める。爽太はその弱みを使い、立岩に直談判するが叶わず。直後、立岩の遺体が発見された…。遺体には、複数の刺し傷があることから、警察は殺人事件として捜査を開始する。
翌朝、野瀬化粧品のオフィスに、警視庁捜査一課刑事・佐倉泰輔（玉山）がやって来る。立岩殺害の知らせに社内が騒然となる中、麻里子は泰輔を見て絶句。つい先日、祖母・野瀬昭子（丘みつ子）に無理やりセッティングされたお見合いの相手だったからだ。あれっきり何の音沙汰もないままになっていたが、泰輔の職業が刑事だと知らなかった麻里子は、思いがけない再会に驚いてしまう。
社長の野瀬銀次郎（石黒賢）に聞き取りをする泰輔。事件の日に立岩の不正の証拠資料を銀次郎に送り付けてきた人物が、立岩殺害の犯人ではないかとにらみ…。
一方、麻里子のそばで働ける喜びを静かにかみしめる爽太は、麻里子と一緒に百貨店社長との接待ゴルフに参加することに。麻里子との距離がますます近づき幸せを感じるものの一転、爽太はそこで、25年前の麻里子の誘拐未遂事件に隠された衝撃の事実を知ってしまう。
ドラマ『告白−25年目の秘密−』は日本テレビ系にて毎週土曜21時放送。
【写真】殺人事件の捜査にあたる刑事・佐倉（玉山鉄二）『告白−25年目の秘密−』第2話より
本作は、一人の女性に幼い頃から25年間、片想いし続けてきた男が巻き起こす無垢で危険なラブサスペンス。脚本を務めるのは『こっち向いてよ向井くん』（日本テレビ系）、『恋は闇』（日本テレビ系）の渡邉真子。キャストには主演の松村はじめ岡崎紗絵、塩野瑛久、佐々木希、水野美紀、玉山鉄二らが顔を揃える。
野瀬化粧品に勤務する爽太（松村）は、小学生の頃から25年間、ひそかに片想いをしてきた初恋の人・野瀬麻里子（岡崎）に偶然を装って近づき、彼女が部長を務めるブランド事業部への異動に成功。“麻里子の役に立ちたい…”その一心で、麻里子をねたみ陥れようとする役員・立岩剛志（丸山智己）の経費不正流用の証拠を集める。爽太はその弱みを使い、立岩に直談判するが叶わず。直後、立岩の遺体が発見された…。遺体には、複数の刺し傷があることから、警察は殺人事件として捜査を開始する。
翌朝、野瀬化粧品のオフィスに、警視庁捜査一課刑事・佐倉泰輔（玉山）がやって来る。立岩殺害の知らせに社内が騒然となる中、麻里子は泰輔を見て絶句。つい先日、祖母・野瀬昭子（丘みつ子）に無理やりセッティングされたお見合いの相手だったからだ。あれっきり何の音沙汰もないままになっていたが、泰輔の職業が刑事だと知らなかった麻里子は、思いがけない再会に驚いてしまう。
社長の野瀬銀次郎（石黒賢）に聞き取りをする泰輔。事件の日に立岩の不正の証拠資料を銀次郎に送り付けてきた人物が、立岩殺害の犯人ではないかとにらみ…。
一方、麻里子のそばで働ける喜びを静かにかみしめる爽太は、麻里子と一緒に百貨店社長との接待ゴルフに参加することに。麻里子との距離がますます近づき幸せを感じるものの一転、爽太はそこで、25年前の麻里子の誘拐未遂事件に隠された衝撃の事実を知ってしまう。
ドラマ『告白−25年目の秘密−』は日本テレビ系にて毎週土曜21時放送。