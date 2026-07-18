「ダルビッシュ家の夏休み」妻・聖子、子どもたちと北海道へ 「ダルさんかと」「娘ちゃんオシャレ」「可愛すぎ」
サンディエゴ・パドレス所属のダルビッシュ有の妻で、元レスリング世界女王・ダルビッシュ聖子が18日までに、Instagramを更新。旅行の様子を披露した。
【写真】「ダルビッシュ家の夏休み」妻・聖子、子どもたちと北海道へ（5枚）
普段からブログやインスタグラムで私生活を投稿している聖子。今回は家族旅行の写真を大量にアップ。北海道を訪れたそうで、夫のダルビッシュ有も13日に自身のInstagramで子どもたちの姿を投稿していた。
ファンからは「可愛すぎます」「ベビーだった娘ちゃんがオシャレな女の子に」「7枚目、キャップをかぶってるのダルさんかと思って拡大して見ちゃいました！ 息子さんでした」などの声が寄せられている。
ダルビッシュ夫妻は2014年11月に交際を発表。現在は夫婦としてともに歩んでいる。
引用：「ダルビッシュ聖子」Instagram（＠seiko_darvish）
【写真】「ダルビッシュ家の夏休み」妻・聖子、子どもたちと北海道へ（5枚）
普段からブログやインスタグラムで私生活を投稿している聖子。今回は家族旅行の写真を大量にアップ。北海道を訪れたそうで、夫のダルビッシュ有も13日に自身のInstagramで子どもたちの姿を投稿していた。
ファンからは「可愛すぎます」「ベビーだった娘ちゃんがオシャレな女の子に」「7枚目、キャップをかぶってるのダルさんかと思って拡大して見ちゃいました！ 息子さんでした」などの声が寄せられている。
ダルビッシュ夫妻は2014年11月に交際を発表。現在は夫婦としてともに歩んでいる。
引用：「ダルビッシュ聖子」Instagram（＠seiko_darvish）