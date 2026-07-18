【本日放送】『音楽の日2026』タイムテーブル＆曲一覧 ミセス＆キンプリ＆M！LKら登場
本日7月18日14時から8時間にわたり、TBS系にて音楽特番『音楽の日2026』が生放送される。本記事ではタイムテーブル＆歌唱曲を一挙紹介していく。
【写真】『音楽の日2026』特別企画を総まとめ！
■【14時〜】【15時〜】タイムテーブル
夏の音楽特番『音楽の日』は今年で16年目。総合司会は、安住紳一郎＆江藤愛TBSアナウンサーが務める。
今年の『音楽の日』番組テーマは、「こえる。きこえる。」。今年は東日本大震災から15年。私たちはこれまで、言葉にならない悲しみや幾多の困難を、共に「越えて」きた。壁にぶつかったとき、「聞こえて」くるのはいつだって、誰かの心に寄り添う歌声だった。音楽はあらゆる境界（ライン）を飛び越え、私たちの背中を明日へと押してくれる。そんな熱い想いを持った豪華アーティストたちが、“音楽のチカラ”で皆の心を震わせる名曲を歌唱する。
※歌唱時間の目安
※生放送につき放送内容など変更の可能性あり
※50音順
【14時〜】
INI「BOMBARDA」
IMP.「INVADER」
＆TEAM「Go in Blind （月狼）」
Kis-My-Ft2「A.D.D.I.C.T.」
郷ひろみ「言えないよ」
島津亜矢「川の流れのように」
超特急「ガチ夢中！」
TRF「CRAZY GONNA CRAZY」「survival dAnce 〜no no cry more〜」「BOY MEETS GIRL with NCT WISH」
Travis Japan「On My Road -Stadium ver.-」
新浜レオン「全てあげよう」
乃木坂46「シンクロニシティ」
氷川きよし「限界突破×サバイバー」
FUNKY MONKEY BABY’S
「悲しみなんて笑い飛ばせ」
MAX「TORA TORA TORA」
「Give me a Shake」
M！LK「アイドルパワー」
【15時〜】
ウェイウェイ・ウー＆平原綾香「祈りにみちて」 ※石川県・能登
m.c.A・T「Bomb A Head！」
THE RAMPAGE「No Limit」
STARGLOW「Moonchaser」
DA PUMP「超超超！SUPER HAPPY feat. m.c.A・T」
知念里奈「Wing」
日向坂46「ドレミソラシド」
MAZZEL「Seaside Story」
Little Glee Monster
「一輪」
＜こえる きこえる億超えソングメドレー＞
アイナ・ジ・エンド「革命道中 ‐ On The Way」
＝LOVE「とくべチュ、して」「超特急逃走中」
CANDY TUNE「倍倍FIGHT！」
超ときめき宣伝部「超最強」
■【16時〜】【17時〜】タイムテーブル
【16時〜】
Aぇ! group「でこぼこライフ」
EBiDAN「Yes！ 東京」
櫻坂46「The growing up train」
GENERATIONS「チカラノカギリ」
SUPER EIGHT「LIFE 〜目の前の向こうへ〜」
T‐BOLAN「じれったい愛」「離したくはない」
NEWS「希望〜Yell〜」
＜こえる きこえる億超えソングメドレー＞
King ＆ Prince「Theater」
SPYAIR「オレンジ」
TWS「plot twist ‐Japanese ver.‐」
HANA「BAD LOVE」
BE：FIRST「Boom Boom Back」
ピコ太郎「PPAP（ペンパイナッポーアッポーペン）」
【17時〜】
AKB48「Everyday、カチューシャ」「フライングゲット」
CUTIE STREET「キュートなキューたい」
DOMOTO「硝子の少年」「フラワー」
HIPPY「君に捧げる応援歌」 ※大合唱
＜乗りこえる力をくれるディズニーメドレー＞
TSUZUMI（ME：I）「どこまでも 〜How Far I’ll Go〜」
Dream Ami「Zoo 〜君がいるから〜」
May J.「レット・イット・ゴー 〜ありのままで〜」
＜赤坂超ライブ＞
テレビの枠をこえた1アーティストにつき約10分間の長尺ライブ
WEST.「超きっと大丈夫」「ムーンライト」
■【18時〜】【19時〜】タイムテーブル
【18時〜】
岡本真夜「TOMORROW」
島袋寛子「ALL MY TRUE LOVE」「Body ＆ Soul」
＜赤坂超ライブ＞
SUPER BEAVER「突破口」「生きがい」
Number_i「GOAT」「BUGS LIFE」
HANA「ALL IN」「Blue Jeans」
FRUITS ZIPPER「はちゃめちゃわちゃライフ！」「完璧主義で☆」
M！LK「好きすぎて滅！」「爆裂愛してる」「You！Joy！Parade！」
【19時〜】
あいみょん「マリーゴールド」「裸の心」
＜『歌声の力』DREAMコーラス企画＞
今年は“歌のチカラ”で日本中を一つにする新企画「DREAMコーラス」の開催が決定。困難を乗り越えるチカラをくれる名曲を、アーティストたちが「DREAMチーム」を結成して合唱。
■【20時〜】【21時〜】タイムテーブル
【20時〜】
EXILE 宮城県・南三陸から日本中に届ける魂のライブ
「Rising Sun」「道」
＜『限界をこえる』DREAMダンス企画＞
事務所の垣根を越えた恒例の「DREAMダンス」企画。総勢63人でダンスパフォーマンス。各チームが、時代を彩った名曲に乗せて限界をこえるダンスを披露。各事務所を代表する総勢18名による圧巻のOPダンスも。
【21時〜】
Mrs. GREEN APPLE「ライラック」「Brand New」
＜赤坂超ライブ＞
Snow Man「EMPIRE」「カリスマックス」「君は僕のもの」
＜名曲「ウタウタイ」＞
昨年の『音楽の日2025』の特別企画「ココロの歌プロジェクト」から誕生した楽曲「ウタウタイ」を今年も披露。
■出演アーティスト一覧
【出演アーティスト一覧】
INI、IMP.、アイナ・ジ・エンド、あいみょん、＝LOVE、ウェイウェイ・ウー＆平原綾香、WEST.、Aぇ! group、AKB48、EXILE、EBiDAN、m.c.A・T、＆TEAM、岡本真夜、Kis‐My‐Ft2、CANDY TUNE、CUTIE STREET、King ＆ Prince、郷ひろみ、櫻坂46、THE RAMPAGE、GENERATIONS、島津亜矢、島袋寛子、SUPER EIGHT、SUPER BEAVER、STARGLOW、Snow Man、SPYAIR、DA PUMP、知念里奈、超ときめき宣伝部、超特急、TSUZUMI（ME：I）、TRF、T‐BOLAN、TWS、DOMOTO、Travis Japan、Dream Ami、Number_i、新浜レオン、NEWS、乃木坂46、HANA、BE：FIRST、氷川きよし、ピコ太郎、HIPPY、日向坂46、FUNKY MONKEY BABY’S、FRUITS ZIPPER、MAZZEL、MAX、Mrs. GREEN APPLE、M！LK、May J.、Little Glee Monster
（※50音順）
『音楽の日2026』は、TBS系にて7月18日14時放送。
【写真】『音楽の日2026』特別企画を総まとめ！
■【14時〜】【15時〜】タイムテーブル
夏の音楽特番『音楽の日』は今年で16年目。総合司会は、安住紳一郎＆江藤愛TBSアナウンサーが務める。
今年の『音楽の日』番組テーマは、「こえる。きこえる。」。今年は東日本大震災から15年。私たちはこれまで、言葉にならない悲しみや幾多の困難を、共に「越えて」きた。壁にぶつかったとき、「聞こえて」くるのはいつだって、誰かの心に寄り添う歌声だった。音楽はあらゆる境界（ライン）を飛び越え、私たちの背中を明日へと押してくれる。そんな熱い想いを持った豪華アーティストたちが、“音楽のチカラ”で皆の心を震わせる名曲を歌唱する。
※生放送につき放送内容など変更の可能性あり
※50音順
【14時〜】
INI「BOMBARDA」
IMP.「INVADER」
＆TEAM「Go in Blind （月狼）」
Kis-My-Ft2「A.D.D.I.C.T.」
郷ひろみ「言えないよ」
島津亜矢「川の流れのように」
超特急「ガチ夢中！」
TRF「CRAZY GONNA CRAZY」「survival dAnce 〜no no cry more〜」「BOY MEETS GIRL with NCT WISH」
Travis Japan「On My Road -Stadium ver.-」
新浜レオン「全てあげよう」
乃木坂46「シンクロニシティ」
氷川きよし「限界突破×サバイバー」
FUNKY MONKEY BABY’S
「悲しみなんて笑い飛ばせ」
MAX「TORA TORA TORA」
「Give me a Shake」
M！LK「アイドルパワー」
【15時〜】
ウェイウェイ・ウー＆平原綾香「祈りにみちて」 ※石川県・能登
m.c.A・T「Bomb A Head！」
THE RAMPAGE「No Limit」
STARGLOW「Moonchaser」
DA PUMP「超超超！SUPER HAPPY feat. m.c.A・T」
知念里奈「Wing」
日向坂46「ドレミソラシド」
MAZZEL「Seaside Story」
Little Glee Monster
「一輪」
＜こえる きこえる億超えソングメドレー＞
アイナ・ジ・エンド「革命道中 ‐ On The Way」
＝LOVE「とくべチュ、して」「超特急逃走中」
CANDY TUNE「倍倍FIGHT！」
超ときめき宣伝部「超最強」
■【16時〜】【17時〜】タイムテーブル
【16時〜】
Aぇ! group「でこぼこライフ」
EBiDAN「Yes！ 東京」
櫻坂46「The growing up train」
GENERATIONS「チカラノカギリ」
SUPER EIGHT「LIFE 〜目の前の向こうへ〜」
T‐BOLAN「じれったい愛」「離したくはない」
NEWS「希望〜Yell〜」
＜こえる きこえる億超えソングメドレー＞
King ＆ Prince「Theater」
SPYAIR「オレンジ」
TWS「plot twist ‐Japanese ver.‐」
HANA「BAD LOVE」
BE：FIRST「Boom Boom Back」
ピコ太郎「PPAP（ペンパイナッポーアッポーペン）」
【17時〜】
AKB48「Everyday、カチューシャ」「フライングゲット」
CUTIE STREET「キュートなキューたい」
DOMOTO「硝子の少年」「フラワー」
HIPPY「君に捧げる応援歌」 ※大合唱
＜乗りこえる力をくれるディズニーメドレー＞
TSUZUMI（ME：I）「どこまでも 〜How Far I’ll Go〜」
Dream Ami「Zoo 〜君がいるから〜」
May J.「レット・イット・ゴー 〜ありのままで〜」
＜赤坂超ライブ＞
テレビの枠をこえた1アーティストにつき約10分間の長尺ライブ
WEST.「超きっと大丈夫」「ムーンライト」
■【18時〜】【19時〜】タイムテーブル
【18時〜】
岡本真夜「TOMORROW」
島袋寛子「ALL MY TRUE LOVE」「Body ＆ Soul」
＜赤坂超ライブ＞
SUPER BEAVER「突破口」「生きがい」
Number_i「GOAT」「BUGS LIFE」
HANA「ALL IN」「Blue Jeans」
FRUITS ZIPPER「はちゃめちゃわちゃライフ！」「完璧主義で☆」
M！LK「好きすぎて滅！」「爆裂愛してる」「You！Joy！Parade！」
【19時〜】
あいみょん「マリーゴールド」「裸の心」
＜『歌声の力』DREAMコーラス企画＞
今年は“歌のチカラ”で日本中を一つにする新企画「DREAMコーラス」の開催が決定。困難を乗り越えるチカラをくれる名曲を、アーティストたちが「DREAMチーム」を結成して合唱。
■【20時〜】【21時〜】タイムテーブル
【20時〜】
EXILE 宮城県・南三陸から日本中に届ける魂のライブ
「Rising Sun」「道」
＜『限界をこえる』DREAMダンス企画＞
事務所の垣根を越えた恒例の「DREAMダンス」企画。総勢63人でダンスパフォーマンス。各チームが、時代を彩った名曲に乗せて限界をこえるダンスを披露。各事務所を代表する総勢18名による圧巻のOPダンスも。
【21時〜】
Mrs. GREEN APPLE「ライラック」「Brand New」
＜赤坂超ライブ＞
Snow Man「EMPIRE」「カリスマックス」「君は僕のもの」
＜名曲「ウタウタイ」＞
昨年の『音楽の日2025』の特別企画「ココロの歌プロジェクト」から誕生した楽曲「ウタウタイ」を今年も披露。
■出演アーティスト一覧
【出演アーティスト一覧】
INI、IMP.、アイナ・ジ・エンド、あいみょん、＝LOVE、ウェイウェイ・ウー＆平原綾香、WEST.、Aぇ! group、AKB48、EXILE、EBiDAN、m.c.A・T、＆TEAM、岡本真夜、Kis‐My‐Ft2、CANDY TUNE、CUTIE STREET、King ＆ Prince、郷ひろみ、櫻坂46、THE RAMPAGE、GENERATIONS、島津亜矢、島袋寛子、SUPER EIGHT、SUPER BEAVER、STARGLOW、Snow Man、SPYAIR、DA PUMP、知念里奈、超ときめき宣伝部、超特急、TSUZUMI（ME：I）、TRF、T‐BOLAN、TWS、DOMOTO、Travis Japan、Dream Ami、Number_i、新浜レオン、NEWS、乃木坂46、HANA、BE：FIRST、氷川きよし、ピコ太郎、HIPPY、日向坂46、FUNKY MONKEY BABY’S、FRUITS ZIPPER、MAZZEL、MAX、Mrs. GREEN APPLE、M！LK、May J.、Little Glee Monster
（※50音順）
『音楽の日2026』は、TBS系にて7月18日14時放送。