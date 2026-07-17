大注目のシンガーソングライター初登場！ 『Rol3ertのオールナイトニッポンX』7月24日スタート
7月24日24時からの『オールナイトニッポンX（クロス）』（ニッポン放送ほか）は、シンガーソングライターのRol3ert（ロバート）が生放送で担当する。
【写真】『オールナイトニッポンX（クロス）』パーソナリティRol3ertのアーティスト写真
Rol3ertは2005年生まれの20歳。2025年1月より本格的にソロアーティストとして活動をスタートし、これまでに発表してきた楽曲では、主に英語詞で世界中のリスナーに向けて発信しながら、日本語やJ-POP由来のメロディーを織り交ぜ、独自の音楽性を確立している。Instagramに投稿されるカバー動画は世界中に拡散し、400万再生を超えるものも。オリジナル曲は世界各国のプレイリストに入る状況で、すでに日本だけでなく韓国、台湾、タイ、インドネシア、フィリピン、米国、ブラジルなどのリスナーやSNSフォロワーが多い。音楽業界内の評価も高く、 “グローバル音楽シーンに挑む日本発の新たな才能”として活躍している。
6月13日にTOYOTA ARENA TOKYOで開催された「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」では“ラジオ特別賞 RadioRising Artist of the Year”を受賞するなど、国内外で大きな注目を集めている。
そんなRol3ertが『オールナイトニッポンX』に初登場。メールテーマやコーナーなどの詳細は、オールナイトニッポンXの公式Xにて発表される。
Rol3ertは「ラジオのパーソナリティ＋初めての1人喋り＋生放送は初体験なので、聞いている方にもハラハラさせてしまうかもですが、ベテランパーソナリティになりきって楽しんで頑張ります！よろしくお願いします！」とコメントしている。
『Rol3ertのオールナイトニッポンX』は、ニッポン放送ほかにて7月24日24時放送。
【写真】『オールナイトニッポンX（クロス）』パーソナリティRol3ertのアーティスト写真
Rol3ertは2005年生まれの20歳。2025年1月より本格的にソロアーティストとして活動をスタートし、これまでに発表してきた楽曲では、主に英語詞で世界中のリスナーに向けて発信しながら、日本語やJ-POP由来のメロディーを織り交ぜ、独自の音楽性を確立している。Instagramに投稿されるカバー動画は世界中に拡散し、400万再生を超えるものも。オリジナル曲は世界各国のプレイリストに入る状況で、すでに日本だけでなく韓国、台湾、タイ、インドネシア、フィリピン、米国、ブラジルなどのリスナーやSNSフォロワーが多い。音楽業界内の評価も高く、 “グローバル音楽シーンに挑む日本発の新たな才能”として活躍している。
そんなRol3ertが『オールナイトニッポンX』に初登場。メールテーマやコーナーなどの詳細は、オールナイトニッポンXの公式Xにて発表される。
Rol3ertは「ラジオのパーソナリティ＋初めての1人喋り＋生放送は初体験なので、聞いている方にもハラハラさせてしまうかもですが、ベテランパーソナリティになりきって楽しんで頑張ります！よろしくお願いします！」とコメントしている。
『Rol3ertのオールナイトニッポンX』は、ニッポン放送ほかにて7月24日24時放送。