亡くなる前ホームレスだった『リング』俳優、推定40万ドル相当の遺産残す 遺言はなし
先月、35歳の若さで亡くなったハリウッド版『リング』などで知られるデイヴィ・チェイスさん。亡くなる前はホームレス生活をしていたとされるが、推定40万ドル相当の資産があることが明らかになった。遺言は残されていないという。
【写真】35歳で亡くなった「デイヴィ・チェイスさん」フォトギャラリー
先月、35歳の若さで亡くなったハリウッド版『リング』などで知られるデイヴィ・チェイスさん。亡くなる前はホームレス生活をしていたとされるが、推定40万ドル相当の資産があることが明らかになった。遺言は残されていないという。
遺産検認書類を入手したPeopleによると、子役として活躍したデイヴィさんには、不動産を含まない推定約40万ドル（約6500万円）の遺産があり、遺言を残していないことから、母のキャシーさんが自身を遺産管理人とするよう現地時間7月8日、ロサンゼルス郡上級裁判所に申請を行ったという。
またこの文書では、デイヴィさんが6月16日にロサンゼルスで亡くなったことや、死亡当時はホームレスだったこと、そして未婚のため遺族は母キャシーさんと父親のジョン・シュワリエさんのみであることが記されているそうだ。
2002年公開の『リロ・アンド・スティッチ』で声優を務めブレイクしたデイヴィさんは、その後もシリーズ作品でリロの声を担当。宮崎駿監督作『千と千尋の神隠し』英語版では主人公・千尋の声を務めた。実写作品では、日本のホラー映画『リング』をハリウッドリメイクした『ザ・リング』（2002）と続編で、貞子にあたるサマラ・モーガンを演じたほか、カルト的人気を誇る『ドニー・ダーコ』ではジェイク・ギレンホール演じる主人公の妹サマンサ・ダーコを演じ、続編では主演を務めた。
これまでの報道によると、デイヴィさんは先月はじめに栄養失調のため米ロサンゼルスの病院に入院し、同月16日、後天性免疫不全症候群（AIDS：エイズ）のために亡くなったものとみられる。慢性的な各種薬物の乱用など、他の重大な病状も併発していたとされる。
【写真】35歳で亡くなった「デイヴィ・チェイスさん」フォトギャラリー
先月、35歳の若さで亡くなったハリウッド版『リング』などで知られるデイヴィ・チェイスさん。亡くなる前はホームレス生活をしていたとされるが、推定40万ドル相当の資産があることが明らかになった。遺言は残されていないという。
またこの文書では、デイヴィさんが6月16日にロサンゼルスで亡くなったことや、死亡当時はホームレスだったこと、そして未婚のため遺族は母キャシーさんと父親のジョン・シュワリエさんのみであることが記されているそうだ。
2002年公開の『リロ・アンド・スティッチ』で声優を務めブレイクしたデイヴィさんは、その後もシリーズ作品でリロの声を担当。宮崎駿監督作『千と千尋の神隠し』英語版では主人公・千尋の声を務めた。実写作品では、日本のホラー映画『リング』をハリウッドリメイクした『ザ・リング』（2002）と続編で、貞子にあたるサマラ・モーガンを演じたほか、カルト的人気を誇る『ドニー・ダーコ』ではジェイク・ギレンホール演じる主人公の妹サマンサ・ダーコを演じ、続編では主演を務めた。
これまでの報道によると、デイヴィさんは先月はじめに栄養失調のため米ロサンゼルスの病院に入院し、同月16日、後天性免疫不全症候群（AIDS：エイズ）のために亡くなったものとみられる。慢性的な各種薬物の乱用など、他の重大な病状も併発していたとされる。