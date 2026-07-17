ドジャース、ホーム最終戦で『ゴジラ-0.0』ナイト開催 限定ボブルヘッド4万人に配布へ
東宝は17日、現地時間9月24日に米・ロサンゼルスのドジャースタジアムで開催される、ロサンゼルス・ドジャース対サンディエゴ・パドレスのレギュラーシーズン・ホーム最終戦で、『ゴジラ-0.0』ナイト（Godzilla Minus Zero Night）を開催すると発表した。
【動画】『ゴジラ-0.0』最新特報映像
試合は午後7時10分（現地時間）にプレーボール。来場者先着4万人には、『ゴジラ-0.0』の特製ボブルヘッドがプレゼントされる（有効チケット1枚につき1人1個）。
スタジアム内では試合前から『ゴジラ-0.0』を盛り上げるさまざまな演出やプロモーションも展開予定。さらに試合終了後には、来場者全員を対象にゴジラをテーマにしたドローンショーを実施する。
今回のイベントは、「第96回アカデミー賞」で視覚効果賞を受賞した『ゴジラ-1.0』に続く、山崎貴監督の最新作『ゴジラ-0.0』の公開を記念して開催されるもの。同作は、前作から2年後の1949年を舞台に、新たな災厄に立ち向かう敷島家の物語を描く。日本では11月3日、北米では11月6日に公開される。
ロサンゼルス・ドジャースのグローバルパートナーシップ部シニアバイスプレジデント、ロレンツォ・シャリーノ氏は「東宝と提携し、『ゴジラ-0.0』ナイトを開催できることを大変うれしく思います。ドジャースファンに特別なファンエクスペリエンスを提供し、ホームでのレギュラーシーズン最終戦を締めくくるにふさわしいイベントになると期待しています」とコメントした。
一方、東宝の大田圭二取締役専務執行役員兼チーフ・ゴジラ・オフィサー（CGO）は次のように語っている。
「メジャーリーグを代表する名門球団であり、世界中のファンを魅了し続けるロサンゼルス・ドジャースと、誕生から70年以上にわたり愛され続けるゴジラが、今年もパートナーシップを結べることを大変光栄に思います。
世界へ羽ばたいてきた両者には、それぞれの舞台で挑戦を続け、多くの人々を熱狂させてきた共通のストーリーがあります。今回のコラボレーションでは、ゴジラの圧倒的な存在感とスケール感が、ドジャースのダイナミックな魅力と融合し、ここでしか生まれない特別な体験をお届けします。球場を包む熱気と歓声は、まるでゴジラの咆哮のように世界中へ響き渡ることでしょう。
世界中のゴジラファン、そしてロサンゼルス・ドジャースファンの皆さまに、記憶に残るコラボレーションをお届けできることを楽しみにしています。ぜひご期待ください」
【動画】『ゴジラ-0.0』最新特報映像
試合は午後7時10分（現地時間）にプレーボール。来場者先着4万人には、『ゴジラ-0.0』の特製ボブルヘッドがプレゼントされる（有効チケット1枚につき1人1個）。
今回のイベントは、「第96回アカデミー賞」で視覚効果賞を受賞した『ゴジラ-1.0』に続く、山崎貴監督の最新作『ゴジラ-0.0』の公開を記念して開催されるもの。同作は、前作から2年後の1949年を舞台に、新たな災厄に立ち向かう敷島家の物語を描く。日本では11月3日、北米では11月6日に公開される。
ロサンゼルス・ドジャースのグローバルパートナーシップ部シニアバイスプレジデント、ロレンツォ・シャリーノ氏は「東宝と提携し、『ゴジラ-0.0』ナイトを開催できることを大変うれしく思います。ドジャースファンに特別なファンエクスペリエンスを提供し、ホームでのレギュラーシーズン最終戦を締めくくるにふさわしいイベントになると期待しています」とコメントした。
一方、東宝の大田圭二取締役専務執行役員兼チーフ・ゴジラ・オフィサー（CGO）は次のように語っている。
「メジャーリーグを代表する名門球団であり、世界中のファンを魅了し続けるロサンゼルス・ドジャースと、誕生から70年以上にわたり愛され続けるゴジラが、今年もパートナーシップを結べることを大変光栄に思います。
世界へ羽ばたいてきた両者には、それぞれの舞台で挑戦を続け、多くの人々を熱狂させてきた共通のストーリーがあります。今回のコラボレーションでは、ゴジラの圧倒的な存在感とスケール感が、ドジャースのダイナミックな魅力と融合し、ここでしか生まれない特別な体験をお届けします。球場を包む熱気と歓声は、まるでゴジラの咆哮のように世界中へ響き渡ることでしょう。
世界中のゴジラファン、そしてロサンゼルス・ドジャースファンの皆さまに、記憶に残るコラボレーションをお届けできることを楽しみにしています。ぜひご期待ください」