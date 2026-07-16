YouTuberのガミックスが15日までにインスタグラムのストーリーズに投稿した、サッカー・アルゼンチン代表のリオネル・メッシ選手を揶揄（やゆ）する画像が炎上している。

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ガミックスは、日本時間6月30日に行われたサッカーW杯の日本対ブラジル戦で、試合後に頭を抱えて絶叫。その様子を見たブラジル人サポーターがガミックスを国旗で包んで慰める姿がテレビ中継されたことから一躍話題になっていた。

問題となっているのは、ガミックスがインスタグラムのストーリーズで行った「What is your favorite anime character（好きなアニメキャラクターは誰？）」という企画。ファンらから寄せられたリクエストに応えるという内容になっていたが、その中でメッシをリクエストする声を取り上げた。

ガミックスがストーリーズに公開したのは、アルゼンチン代表の10の背番号を着用し、グレーのスウェットを限界まで短くはき、「短足」を表現した自身の写真。ポケットに手を入れた上で、自身は斜め上を見ていた。

メッシといえば、10歳の頃に「成長ホルモン分泌不全性低身長症」と診断され、成長ホルモンの投与などの治療を行ったことで知られている。また、治療費が家計を圧迫し、メッシは13歳で治療費の全額負担を条件にFCバルセロナに入団。病気を克服し、170センチまで身長を伸ばした。

こうした経歴もあり、ネット上からは「二度とサッカー関わらないでくれ」「胸糞悪すぎる」「ガチの差別投稿」「人として最低」という批判が殺到している。

ほかにもノルウェー代表のアーリング・ハーランド選手のモノマネを投稿して批判を集めているガミックス。知名度がアップしたタイミングをきっかけに炎上商法でさらに話題を狙った可能性もあるが、多くのサッカーファンの不快感をあおったようだ。