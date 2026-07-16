マリウス葉、人生初の映画PRイベントで緊張「僕でいいんですか？」 第二次世界大戦末期のドイツが舞台の作品で
元Sexy Zoneのメンバー・マリウス葉（26）が16日、都内で行われたドイツ映画『白パンと独裁者』（8月7日公開）のジャパンプレミアのトークイベントに参加した。
【全身ショット】現在26歳！大人になったマリウス葉
冒頭のあいさつでマリウスは「こんなステキな映画の宣伝をさせる…」とかみかみ。その理由について「ちょっと緊張しているんです。こういう映画の宣伝は初めてで。僕でいいんですか？」と恐縮しながらも、母国・ドイツの映画ということもあり「お声を掛けていただいた時に、すごくステキな映画だなと思った。たくさん考えさせられる映画。『ぜひ』と思いました」と経緯を明かしていた。
ドイツ映画界の重鎮ハーク・ボーム監督の幼少期の記憶を、愛弟子である名匠のファティ・アキン監督が映し出す。第二次世界大戦末期、本土へ向かう爆撃機が上空を飛行する中、ドイツ北部に位置するアムルム島はどこか美しく、楽園のような静寂を保っていた。戦地から疎開してきた12歳の少年ナニングは、父に代わり農作業で得たわずかな食糧で身重の母と幼い弟、叔母ら家族を支えている。島民たちが終戦を待ち望む中、ナチス国家、ひいてはヒトラーへの忠誠を信じて疑わない母・ヒレ。しかし、ラジオがその死を告げた瞬間、ヒレは取り乱し、家族の日常も一変していく。生気を失い、食事を拒むヒレが唯一欲したのは、たっぷりのバターとはちみつが塗られた白パンだった。母の願いを叶えるための冒険の中で、ナチスへの忠誠が当たり前だった少年が目にする、戦争の終わりと家族の秘密。守りたかった世界を揺るがす、静かなる衝撃が明かされる。
作品の感想も。「戦争の終わりの時期を子どもの視線から見ることができる。個人的に1番響いたところ。子どもの視点から見ると何が正解か、何が正しいのか、わからない。12歳だから最初に母親の言っていることが正しい、と。島の中で、いろんなトライアルに直面して成長していく物語。アムルムの自然が主役と言っていいぐらいの絶景。映画の中で役者さんが言葉に表せないことが自然が表してくれる」と話していた。
【全身ショット】現在26歳！大人になったマリウス葉
冒頭のあいさつでマリウスは「こんなステキな映画の宣伝をさせる…」とかみかみ。その理由について「ちょっと緊張しているんです。こういう映画の宣伝は初めてで。僕でいいんですか？」と恐縮しながらも、母国・ドイツの映画ということもあり「お声を掛けていただいた時に、すごくステキな映画だなと思った。たくさん考えさせられる映画。『ぜひ』と思いました」と経緯を明かしていた。
作品の感想も。「戦争の終わりの時期を子どもの視線から見ることができる。個人的に1番響いたところ。子どもの視点から見ると何が正解か、何が正しいのか、わからない。12歳だから最初に母親の言っていることが正しい、と。島の中で、いろんなトライアルに直面して成長していく物語。アムルムの自然が主役と言っていいぐらいの絶景。映画の中で役者さんが言葉に表せないことが自然が表してくれる」と話していた。