ME：I・TSUZUMIが大海原へ漕ぎ出すモアナの“決意”を歌声で表現！ 『モアナと伝説の海』特別映像
映画『モアナと伝説の海』より、“超”実写版ならではの美しくも壮大な世界観と、ヒロイン・モアナを歌声で見事に表現したモアナ役・日本版声優TSUZUMI（ME：I）の歌唱を堪能できる劇中歌「どこまでも 〜How Far I’ll Go〜」の特別映像が解禁となった。
【動画】ME：I・TSUZUMIの収録の模様も！ 劇中歌「どこまでも 〜How Far I’ll Go〜」の特別映像
本作は、ディズニー・アニメーション『モアナと伝説の海』を実写映画化。監督にトーマス・ケイル。主演のモアナ役には19歳の新人キャサリン・ランガイア。そして、アニメーション版でも同役の声優を務めたドウェイン・ジョンソンが、半神半人のマウイを再び演じる。
今回解禁となったのは、モアナ役の日本版声優を務めるTSUZUMIが、劇中歌「どこまでも 〜How Far I’ll Go〜」を歌唱する様子を収めた特別映像。癒し効果抜群な美しい海の映像と優しい波音に続き、TSUZUMIの美しい歌声が響きわたる。
「どこまでも 〜How Far I’ll Go〜」といえば、心のうちに葛藤を抱えながらも、大切な人たちのため、未知なる大海原へ飛び出していくモアナの“決意”が込められた珠玉のミュージカルナンバー。アニメーション版でもおなじみのこの人気楽曲を、TSUZUMIが、美しく、パワフルに、そしてエモーショナルに歌い上げる。
ディズニー本社の厳選なるオーディションを経てモアナ役を射止めたその後も、大好きなモアナを全身に宿すため、セリフや歌の猛特訓を重ねてきたというTSUZUMI。映像の中では、そんな彼女が歌唱時のポイントを楽譜いっぱいにメモしている様子も収められ、血のにじむような努力の跡が垣間見える。
ME：Iのメンバーとしてグローバルに活躍の場を広げながらも、まだまだ新たな世界への挑戦をやめないTSUZUMI。そんな彼女の姿は、まさに、葛藤を抱えながらも、自らの心の声に従いまだ見ぬ世界へと飛び出していくモアナそのもの。モアナというキャラクターを体現するTSUZUMIが演じた等身大のヒロイン・モアナに期待が高まる。
映画『モアナと伝説の海』は、7月31日より公開。
【動画】ME：I・TSUZUMIの収録の模様も！ 劇中歌「どこまでも 〜How Far I’ll Go〜」の特別映像
本作は、ディズニー・アニメーション『モアナと伝説の海』を実写映画化。監督にトーマス・ケイル。主演のモアナ役には19歳の新人キャサリン・ランガイア。そして、アニメーション版でも同役の声優を務めたドウェイン・ジョンソンが、半神半人のマウイを再び演じる。
「どこまでも 〜How Far I’ll Go〜」といえば、心のうちに葛藤を抱えながらも、大切な人たちのため、未知なる大海原へ飛び出していくモアナの“決意”が込められた珠玉のミュージカルナンバー。アニメーション版でもおなじみのこの人気楽曲を、TSUZUMIが、美しく、パワフルに、そしてエモーショナルに歌い上げる。
ディズニー本社の厳選なるオーディションを経てモアナ役を射止めたその後も、大好きなモアナを全身に宿すため、セリフや歌の猛特訓を重ねてきたというTSUZUMI。映像の中では、そんな彼女が歌唱時のポイントを楽譜いっぱいにメモしている様子も収められ、血のにじむような努力の跡が垣間見える。
ME：Iのメンバーとしてグローバルに活躍の場を広げながらも、まだまだ新たな世界への挑戦をやめないTSUZUMI。そんな彼女の姿は、まさに、葛藤を抱えながらも、自らの心の声に従いまだ見ぬ世界へと飛び出していくモアナそのもの。モアナというキャラクターを体現するTSUZUMIが演じた等身大のヒロイン・モアナに期待が高まる。
映画『モアナと伝説の海』は、7月31日より公開。