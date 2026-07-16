アン・ハサウェイ、43歳での妊娠に「驚いた」
先月インスタグラムにて、夫アダム・シュルマンとの間に第3子を授かったことを公表したアン・ハサウェイ。43歳での妊娠は、彼女にとって驚きだったそうだ。
【写真】第3子妊娠中のアン・ハサウェイ、ふっくらお腹を優雅に包む 美しいブルーのドレス姿
現地時間7月13日、トーク番組『レイトナイト・ウィズ・セス・マイヤーズ』に出演したアン。子どもを授かったことについて「自分たちのしていることは分かっていたけれど」と冗談めかして話したアンは、「上手くいって驚いた。分かってはいたけれど…2人とも、本当に驚きました」とコメント。そして、試合終了の合図とともにゴールを決めるバスケットボールやアイスホッケーの用語になぞらえ、生まれてくる子どもはまさに「ブザービーター（Buzzer Beater）」とユーモアたっぷりに語った。
アンは2012年に俳優でプロデューサー、ジュエリーデザイナーでもあるアダムと結婚。2016年に長男ジョナサン、2019年に次男ジャックを出産した。そして、先月インスタグラムでバーバラ・ルイスの「Baby， I’m Yours」にのせて、すっかり大きくなったお腹を披露し、第3子妊娠を公表。『プラダを着た悪魔2』の世界プロモーションを終えたばかりだったため、世間をビックリさせた。
懐妊を公表したアンの投稿には、同じく第3子妊娠中のナタリー・ポートマンから「おめでとう、アン！！！」と反応が寄せられたほか、プリヤンカー・チョープラーやリリー・コリンズ、ケイト・ハドソン、ジジ・ハディッド、スキ・ウォーターハウス、ジュリアン・ムーア、ミシェル・ファイファーら女性セレブたちからのお祝いメッセージが殺到していた。
現在、クリストファー・ノーラン監督の新作『オデュッセイア』のプロモーション真っ最中のアンは、各地のプレミアで美しいマタニティルックを披露している。
【写真】第3子妊娠中のアン・ハサウェイ、ふっくらお腹を優雅に包む 美しいブルーのドレス姿
現地時間7月13日、トーク番組『レイトナイト・ウィズ・セス・マイヤーズ』に出演したアン。子どもを授かったことについて「自分たちのしていることは分かっていたけれど」と冗談めかして話したアンは、「上手くいって驚いた。分かってはいたけれど…2人とも、本当に驚きました」とコメント。そして、試合終了の合図とともにゴールを決めるバスケットボールやアイスホッケーの用語になぞらえ、生まれてくる子どもはまさに「ブザービーター（Buzzer Beater）」とユーモアたっぷりに語った。
懐妊を公表したアンの投稿には、同じく第3子妊娠中のナタリー・ポートマンから「おめでとう、アン！！！」と反応が寄せられたほか、プリヤンカー・チョープラーやリリー・コリンズ、ケイト・ハドソン、ジジ・ハディッド、スキ・ウォーターハウス、ジュリアン・ムーア、ミシェル・ファイファーら女性セレブたちからのお祝いメッセージが殺到していた。
現在、クリストファー・ノーラン監督の新作『オデュッセイア』のプロモーション真っ最中のアンは、各地のプレミアで美しいマタニティルックを披露している。