渡部秀×齋藤璃佑『キスは捜査のあとで』追加キャストに工藤遥、菊川怜ら 主題歌はOCTPATH
渡部秀と齋藤璃佑がダブル主演する7月26日スタートのドラマ『キスは捜査のあとで』（ABCテレビ／毎週日曜24時10分）より、追加キャストとして、工藤遥、金井勇太、ドロンズ石本、矢柴俊博、菊川怜の出演が発表された。併せて、キービジュアル、ティザーPR映像も初解禁。主題歌はOCTPATHの「なつめき」に決まった。
【動画】主題歌・OCTPATH「なつめき」も！ ドラマ『キスは捜査のあとで』ティザーPR映像
本作は、発行部数15万部を突破した「すう」による同名の人気BLコミックを原作とする実写ドラマ。昭和生まれの人情派刑事・多古井（渡部）と、エリート後輩・塩野（齋藤）が、密室の取調室で起こした“大事件”から走り出すノンストップ・ラブコメディだ。
このたび、多古井と塩野を取り巻く山ノ道警察署の個性豊かな同僚たちや、不器用な2人の恋を見守る共演キャスト陣が解禁。
多古井の同僚で塩野の同期にあたる刑事課の若手刑事・江川まり子役は、工藤遥。江川は、多古井と塩野の関係を誰よりも早く察知する存在。もどかしい職場恋愛にいち早く気付いてこっそり楽しみつつ、時に多古井の背中を押し、時に塩野を支える。視聴者と同じ目線で二人を見守る“代弁者”として、一緒に恋を応援する役どころだ。
多古井の同僚刑事・長谷川次郎役には、金井勇太。長谷川は多古井の良き理解者であり、独身の多古井に「結婚したい」と思わせるほどの愛妻家。恋に思い悩む多古井の相談に乗りますが、江川とは違って二人の関係には全く気づいていない愛すべきキャラクターだ。
また、刑事課メンバーを温かくまとめ上げ、多古井と塩野が二人で向き合うきっかけを作るベテラン刑事・八木保役には、ドロンズ石本が決定した。
多古井の憩いの場である居酒屋の店主で、多古井の愚痴をいつも受け止め、彼が思い悩んで立ち止まっているときには迷いを断ち切る言葉で走らせる大将役を矢柴俊博が務める。そして、多古井に愛犬を救ってもらった過去を持ち、元パートナーが店で暴れた際には多古井にサッと身を寄せて塩野の嫉妬心を燃え上がらせてしまうスナック『みすず』のママ・松雪みすず役で、菊川怜が出演する。
また、本作の主題歌が、OCTPATHの10thシングル「なつめき」に決定しました。「なつめき」結成5周年を迎えるOCTPATHの記念すべき楽曲で、キラキラ弾けるソーダのような夏の情景と、ときめく恋を爽快感たっぷりに描いた青春ソングだ。OCTPATHの歌唱力が光る、夏気分全開で心弾ませるサマーチューンが、多古井と塩野の予測不能で不器用な恋模様を鮮やかに彩り、ドラマをさらに盛り上げる。
OCTPATHは「素敵な作品の主題歌を担当することが出来て、とても光栄に思います！ 『なつめき』は、ときめく恋を爽快感たっぷりに歌っている1曲です。振り向いてほしい相手に語りかけるように『ねえ、こっち向いて』という歌詞があったり、2人の恋模様を描くこのドラマに通ずる歌詞にもなっているので、ぜひ注目していただけたらと思います！ 既に話題となっているドラマを、僕たちの歌う『なつめき』で更に彩れたら、とても嬉しい限りです！ 『キスは捜査のあとで』と『なつめき』でこの夏を一緒に楽しみましょう！！」とコメントしている。
本編映像初公開となるPR映像では、多古井に強引に迫る塩野の姿など、ときめき満載の映像が完成。まるで多古井が恋に心弾ませる様子を歌ったようなOCTPATHの主題歌「なつめき」を聞けるPR映像となっている。
ドラマ『キスは捜査のあとで』は、7月26日よりABCテレビ（関西ローカル）にて毎週日曜24時10分放送（初回は24時35分から）。
【動画】主題歌・OCTPATH「なつめき」も！ ドラマ『キスは捜査のあとで』ティザーPR映像
本作は、発行部数15万部を突破した「すう」による同名の人気BLコミックを原作とする実写ドラマ。昭和生まれの人情派刑事・多古井（渡部）と、エリート後輩・塩野（齋藤）が、密室の取調室で起こした“大事件”から走り出すノンストップ・ラブコメディだ。
多古井の同僚で塩野の同期にあたる刑事課の若手刑事・江川まり子役は、工藤遥。江川は、多古井と塩野の関係を誰よりも早く察知する存在。もどかしい職場恋愛にいち早く気付いてこっそり楽しみつつ、時に多古井の背中を押し、時に塩野を支える。視聴者と同じ目線で二人を見守る“代弁者”として、一緒に恋を応援する役どころだ。
多古井の同僚刑事・長谷川次郎役には、金井勇太。長谷川は多古井の良き理解者であり、独身の多古井に「結婚したい」と思わせるほどの愛妻家。恋に思い悩む多古井の相談に乗りますが、江川とは違って二人の関係には全く気づいていない愛すべきキャラクターだ。
また、刑事課メンバーを温かくまとめ上げ、多古井と塩野が二人で向き合うきっかけを作るベテラン刑事・八木保役には、ドロンズ石本が決定した。
多古井の憩いの場である居酒屋の店主で、多古井の愚痴をいつも受け止め、彼が思い悩んで立ち止まっているときには迷いを断ち切る言葉で走らせる大将役を矢柴俊博が務める。そして、多古井に愛犬を救ってもらった過去を持ち、元パートナーが店で暴れた際には多古井にサッと身を寄せて塩野の嫉妬心を燃え上がらせてしまうスナック『みすず』のママ・松雪みすず役で、菊川怜が出演する。
また、本作の主題歌が、OCTPATHの10thシングル「なつめき」に決定しました。「なつめき」結成5周年を迎えるOCTPATHの記念すべき楽曲で、キラキラ弾けるソーダのような夏の情景と、ときめく恋を爽快感たっぷりに描いた青春ソングだ。OCTPATHの歌唱力が光る、夏気分全開で心弾ませるサマーチューンが、多古井と塩野の予測不能で不器用な恋模様を鮮やかに彩り、ドラマをさらに盛り上げる。
OCTPATHは「素敵な作品の主題歌を担当することが出来て、とても光栄に思います！ 『なつめき』は、ときめく恋を爽快感たっぷりに歌っている1曲です。振り向いてほしい相手に語りかけるように『ねえ、こっち向いて』という歌詞があったり、2人の恋模様を描くこのドラマに通ずる歌詞にもなっているので、ぜひ注目していただけたらと思います！ 既に話題となっているドラマを、僕たちの歌う『なつめき』で更に彩れたら、とても嬉しい限りです！ 『キスは捜査のあとで』と『なつめき』でこの夏を一緒に楽しみましょう！！」とコメントしている。
本編映像初公開となるPR映像では、多古井に強引に迫る塩野の姿など、ときめき満載の映像が完成。まるで多古井が恋に心弾ませる様子を歌ったようなOCTPATHの主題歌「なつめき」を聞けるPR映像となっている。
ドラマ『キスは捜査のあとで』は、7月26日よりABCテレビ（関西ローカル）にて毎週日曜24時10分放送（初回は24時35分から）。