ドラマ視聴のその先へ――「ミステリーチャンネル倶楽部プレミアム」8月5日（水）誕生！

日本唯一のミステリードラマ専門チャンネル「ミステリーチャンネル」は、開局月である8月に新たな2つのサービスを展開！ その第1弾として、8月5日（水）より、ミステリーの世界をより深く味わい尽くすための特別な有料会員制サービス「ミステリーチャンネル倶楽部プレミアム」がスタートとなる。

本サービスでは、作品の背景を知り、体験し、仲間と繋がることで、いつものドラマがもっと特別なものになる、ワンランク上の知的なエンターテインメントをお届け。限定イベントや会員限定コンテンツなど、ミステリーファンの知識欲をくすぐる様々な特典が用意されている。

物語の幕が下りた後も続く【3つのプレミアムな体験】の詳細は下記の通り。

「ミステリーチャンネル倶楽部プレミアム」とは？

サービス概要【3つのプレミアムな体験】

【観る＆語る】ミステリードラマサロン

〜課題ドラマを共に味わう、映像版・読書会〜

新作ドラマの先行第1話や人気作など、今月の“課題ドラマ”を月替わりで配信。ドラマ本編を見た後は専用の「考察ルーム」で読書会的な体験をお楽しみください。このサロンは、運営から出される課題に回答したり、感想や独自の考察を自由に書き込んで、仲間と知見を響き合わせる双方向のオンラインコミュニティ。ドラマのほかにも知的好奇心をくすぐるドキュメンタリーなど、厳選した映像作品をお届けする。

【8月のラインナップ（予定）を一部ご紹介】

課題ドラマ：『エリス〜覚悟の警部（シーズン1全3話）』

先行第1話配信（予定）：『書店探偵ブック』『エリス〜覚悟の警部（シーズン2第1話）』

【知る】限定コラム

〜ドラマの世界をより広く、深く知る〜

複数人のライターが独自の切り口で執筆する限定連載

コラムを随時配信。読むだけで画面の向こうの世界がぐっと身近になり、ドラマの解像度が鮮やかに変わる。

【8月のラインナップ（予定）を一部ご紹介】

イギリス街歩き、写真で巡るフランス旅：ロケ地や現地のトレンド、旬のスポットをナビゲート

ミステリーと食（レシピ）：作中の豊かな食文化や、自宅で味わえる再現レシピを伝授

その他充実のラインナップ：「英国エンタメ最新トレンド」「世界イケオジFile」「ミステリーチャンネル裏話」など

【体験する】オンラインツアー＆イベント

〜ドラマの世界へ飛び込む〜

ドラマの世界を自らの五感で味わう特別な体験として、普段は見られないドラマの舞台と生中継で繋ぐ『オンラインツアー』や、専門家によるディープなトークイベントなど、ミステリーファンに向けた上質で贅沢な時間を提供。

※初回オンラインツアーの詳細は、グランドオープンに合わせて発表予定

プラン概要

楽しみ方に合わせて選べる2つのプランをご用意。

スタンダードプラン（年会員）

価格：年額5,500円（税込）

※月会員と比べて3.5ヵ月分以上お得になる、じっくり探究したい方のためのプラン

ゲストプラン（月会員）

価格：月額660円（税込）

入会受付開始日：2026年8月5日（水）10：00予定

3ヵ月限定！スタンダードプラン（年会員）の方全員へプレゼント

サービス開始を記念し、スタートから3ヵ月限定で「スタンダードプラン（年会員）」ご入会の方全員に、『ミステリーチャンネル倶楽部タオルハンカチ（1,000円相当）』をプレゼント。日常にさりげなくミステリーのエッセンスを添える、公式キャラクター「ミスティー」があしらわれたアイテム。

（※ご入会月の翌月中旬頃を目安に発送させていただきます。画像はイメージです）

スタート記念プレゼントキャンペーン開催決定

コミュニティライフをさらに豊かに。会員限定プレゼントキャンペーン！

「ミステリーチャンネル倶楽部プレミアム」のスタートを記念し、会員様限定でミステリーやヨーロッパの芸術・文化、上質な空間に浸れる贅沢なプレゼントキャンペーンを開催予定！

【第1弾】2026年8月5日（水）〜9月6日（日）

・「ルーヴル美術館展 ルネサンス」チケット…3名様

・「ピッツォファルコーネ署 落ちこぼれ刑事の捜査」原作小説5冊セット（創元推理文庫）…3名様

【第2弾】2026年9月7日（月）〜10月4日（日）

「109シネマズプレミアム新宿」招待券…10名様

【ルーヴル美術館展 ルネサンス】開催概要

公式ウェブサイト：https://www.ntv.co.jp/louvre2026/

「ルネサンス」をテーマとするルーヴル美術館展

15世紀から16世紀にかけてヨーロッパ各地で隆盛を極めたルネサンス美術。本展は、ルーヴル美術館の膨大なコレクションから選び抜かれた50点余りの作品を通して、この豊かで複雑な芸術動向の本質をなす、いくつかの特徴に光を当てる。特に注目されるのは、レオナルド・ダ・ヴィンチの傑作で、そのまなざしが印象的な《女性の肖像》、通称《美しきフェロニエール》の初来日。

会場：国立新美術館 企画展示室1E（東京都港区六本木7-22-2）

会期：2026年9月9日（水）〜12月13日（日）

休館日：毎週火曜日、ただし、9月22日、11月3日、12月8日は開館。11月4日（水）は休館

開館時間：10：00〜18：00（毎週金・土曜日は20：00まで。入場は閉館30分前まで）

観覧料：一般2,400円（2,200円）／大学生1,400円（1,300円）／高校生1,000円（900円）※中学生以下無料、カッコ内は前売り料金

※10月1日〜14日は高校生無料観覧日（学生証の提示が必要）

※12月7日〜13日は日時指定制のため、日時指定券の購入が必要

「ピッツォファルコーネ署 落ちこぼれ刑事の捜査」原作小説「P分署捜査班」シリーズ

販売ページ：https://www.tsogen.co.jp/np/author/2214

イタリアの作家マウリツィオ・デ・ジョバンニの、21世紀の〈87分署〉とも言うべき大人気警察小説シリーズ

マウリツィオ・デ・ジョバンニ 著／直良和美 訳／創元推理文庫 刊（各文庫判）

「P分署捜査班集結」

「P分署捜査班誘拐」

「P分署捜査班寒波」

「P分署捜査班鼓動」

「P分署捜査班対立」

109シネマズプレミアム新宿

公式サイト：https://109cinemas.net/premiumshinjuku/

東京都新宿区に2023年4月に開業した「東急歌舞伎町タワー」9F・10Fに位置する“109シネマズ”の新ブランド。全席が一般的なシネコンの最大およそ2.3倍の大きさのプレミアムシートで、全シアターに坂本龍一氏が監修した極限までリアルな音を追求した音響システム「SAION-SR EDITION-」が搭載されている。

また、上映1時間前からチケット購入者のみが入れるラウンジが利用できるほか、ポップコーンとドリンクが鑑賞前おかわり自由の「WELCOME CONCESSION」、ジャパニーズウイスキーやこだわりのフードを揃えた「THE BAR」も楽しむことができる。

ここにしかない上質な鑑賞環境とおもてなしを提供し、これまでの常識を覆す“感性を開く映画館”として、非日常世界への没入体験をお届けする。







（海外ドラマNAVI）

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