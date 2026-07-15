阪神は１５日の中日戦（バンテリン）に５―６で敗北し、連勝は３でストップ。試合後、藤川球児監督（４５）はリリーフ右腕コンビに厳しい言葉を投げかけた。

２点ビハインドの５回に２番手でマウンドに上がった津田淳也投手（２４）は、回またぎとなった６回に痛恨の一発を浴びた。先頭の石川昂にカウント０―１から１４８キロの直球をフルスイングで捉えられ、打球は右中間ホームランウィングに着弾。手痛いソロを被弾し、リードを広げられた。

さらに３点ビハインドの７回から登板した石黒佑弥投手（２５）も２安打１失点と振るわず。先頭・岡林に左前打を許し、二死までこぎ着けたものの、石川昂に右中間への適時二塁打を浴びて追加点を献上した。

藤川球児監督（４５）は「なかなか同じ失敗を繰り返してしまう選手もいる。どこかでポンと変わり目ができればいいですけどね」とバッサリ。

津田については「失点は初めてかな」と一定の理解を示したが、石黒には「ずっと同じような点数の取られ方をしている。もちろん本人も分かっているだろうから」と奮起を求めた。

一方で８回に来日初登板となった新助っ人左腕・セベリーノは１イニングを無安打無失点に抑える快投。指揮官は「とりあえずどこかで１試合、まずはというところがありましたけど。いい滑り出しになってくれたかなと思いますね。ここからですね」と評価した。

虎将の言葉を受け、若手右腕コンビは次戦以降で奮起できるか。