【速報】JAL×マリオットのステータスマッチ開始！連携タイミングの罠を解説
YouTubeチャンネル「マイルで節約旅行【2児の母・会社員マイラー まる】」が、「JAL×マリオット連携開始！でも今すぐ登録すると損します」と題した動画を公開した。動画では、JALとマリオットボンヴォイのステータスマッチについて、具体的な特典内容やアカウント連携時の注意点を詳しく解説している。
動画の冒頭でまる氏は、両企業の提携によるステータスマッチの開始を報告し、「かなり内容が強くて、とても注目の内容になっている」と紹介。JALマイレージバンク（JMB）会員は、ステータスに応じてマリオットのシルバーやゴールドエリート資格を獲得でき、6ヶ月以内に指定の宿泊数をクリアすることで上位ステータスへアップグレードが可能になる。一方、マリオットボンヴォイ会員は、ステータスに応じてJALのFLY ON ポイント（FOP）が最大40,000ポイント付与される。
魅力的な特典の一方で、まる氏は「すぐにアカウント連携してはだめ」と強く警告した。その理由として、一度連携すると年内は再連携ができず、ステータスが変動しても連携時のステータスが優先される点を挙げた。現在ステータス修行中の人には、「今年達成後の連携がおすすめ」と具体的なアドバイスを送っている。
動画の後半では、FOP獲得のメリットを初心者向けに解説。FOPによって得られるのは1年でリセットされる単年のJMBステータスであり、JMBクリスタル到達で国内ラウンジが6回利用できるキャンペーンなどを紹介した。さらに、JALカードの保有や「マリオットボンヴォイ アメックスプレミアムカード」の活用により、より効率的にポイントやステータスを獲得する方法にも言及した。
JALとマリオットの大型連携は、旅行好きにとって見逃せないチャンスだが、ルールを把握せずに連携すると損をする可能性がある。自身のステータスや今後の宿泊・搭乗予定を確認した上で、最適なタイミングでアカウントを連携させたい。
動画の冒頭でまる氏は、両企業の提携によるステータスマッチの開始を報告し、「かなり内容が強くて、とても注目の内容になっている」と紹介。JALマイレージバンク（JMB）会員は、ステータスに応じてマリオットのシルバーやゴールドエリート資格を獲得でき、6ヶ月以内に指定の宿泊数をクリアすることで上位ステータスへアップグレードが可能になる。一方、マリオットボンヴォイ会員は、ステータスに応じてJALのFLY ON ポイント（FOP）が最大40,000ポイント付与される。
魅力的な特典の一方で、まる氏は「すぐにアカウント連携してはだめ」と強く警告した。その理由として、一度連携すると年内は再連携ができず、ステータスが変動しても連携時のステータスが優先される点を挙げた。現在ステータス修行中の人には、「今年達成後の連携がおすすめ」と具体的なアドバイスを送っている。
動画の後半では、FOP獲得のメリットを初心者向けに解説。FOPによって得られるのは1年でリセットされる単年のJMBステータスであり、JMBクリスタル到達で国内ラウンジが6回利用できるキャンペーンなどを紹介した。さらに、JALカードの保有や「マリオットボンヴォイ アメックスプレミアムカード」の活用により、より効率的にポイントやステータスを獲得する方法にも言及した。
JALとマリオットの大型連携は、旅行好きにとって見逃せないチャンスだが、ルールを把握せずに連携すると損をする可能性がある。自身のステータスや今後の宿泊・搭乗予定を確認した上で、最適なタイミングでアカウントを連携させたい。
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