あのキャラが帰還！『ブラウン神父』シーズン13独占日本初放送

『ブラウン神父』シーズン13が、9月13日（日）16：00よりミステリーチャンネルにて独占日本初放送！

シーズン9で去ったマッカーシー夫人、姪のために再登場

斬新かつ奇想天外なトリックを考えさせたら古今東西随一とも言われ、しばしばシャーロック・ホームズ作品の作者であるアーサー・コナン・ドイルと並び称される、G・K・チェスタトン原作の大人気ドラマ。まん丸顔に大きな帽子とこうもり傘がトレードマークのブラウン神父が、神父ならではの観察眼で容疑者の心理を見抜き、トリックを暴く。

英BBCで今年1月より放送されたシーズン13では、最初の9シーズンでブラウン神父を支えたマッカーシー夫人が帰還！ さらに宿敵ラザロと怪盗フランボウの再会など、過去の因縁が交錯する。

今年4月にはシーズン14、15がまとめて更新されており、BBCを代表する人気シリーズはまだまだ続きそうだ。

『ブラウン神父』シーズン13第1話あらすじ

マッカーシー夫人が村に戻ってきて、ブラウン神父は再会を喜ぶ。一方ブレンダは、赤ん坊を抱えて身を隠していた女性モイラを発見し、司祭館に連れていく。モイラがマッカーシー夫人を「おばさん」と呼ぶのを見てブラウン神父たちは驚く。未婚で双子のロージーとジャックを産んだモイラは、女性保護施設に入所しており、マッカーシー夫人は姪のモイラに会いに来ていたのだ。赤ん坊を養子に出したくないモイラは、なんとかロージーだけを連れて逃げてきたという。モイラは施設の残酷な対応を訴えてマッカーシー夫人に助けを求めるが、夫人は彼女の言葉を信じずにたしなめる。そんなモイラの力になろうとブラウン神父が手を差し伸べ…。

『ブラウン神父』シーズン13放送情報

『ブラウン神父』シーズン13（全10話／字幕版）はミステリーチャンネルにて9月13日（日）16：00より一挙放送。







（海外ドラマNAVI）

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