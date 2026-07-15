Jリーグ公式YouTubeチャンネルで特集

秋春制に移行したJリーグは、8月7日に開幕を迎える。

新シーズン開幕まで1か月を切ったなか、ホームのパナソニックスタジアム吹田で浦和レッズと開幕戦を行うJ1ガンバ大阪の18歳に注目が集まっている。

話題となっているのは、G大阪の下部組織出身で2025年8月2日に行われたフランス2部スタッド・ランスとの親善試合でトップチームデビューを果たしたGK荒木琉偉だ。J1百年構想リーグで公式戦初出場を果たした18歳の守護神は、正GKに定着してAFCチャンピオンズリーグ2の優勝にも貢献した。

4年後の100周年記念W杯での日本代表入りも期待される若き守護神。Jリーグ公式Youtubeチャンネルは、194センチの長身GKの好プレー集をアップした。PKストップだけでなく流れの中での驚異的な反応から得点を阻止するシーンも盛り込まれている。

ファンからは「何が凄いって東口・一森という素晴らしいGKからスタメンを勝ち取ったこと」「これで18歳なのえぐいな」「194あってこの身軽さ バスケットボールに流れそうな逸材がキーパーやってくれて嬉しい」」「今シーズンもしっかり活躍してA代表で見たい!!」「めっちゃすごくてわろた」「まじでいいGKだと思う」「海外移籍して経験を積んでほしい」「こりゃすごい J1開幕戦が待ち遠しいものです」といったコメントが寄せられている。

また、「ザイオンからポジション奪えるように頑張ってほしいな。とんでもないポテンシャルを持ってるから」「19歳の時点で比べたら、確実にザイオンより上やな」「ザイオンの次は荒木と思ってる」「ザイオンの壁が高すぎるわ」「この年でこれザイオンより凄いぞこれ」「同じ18歳時点の完成度はザイオンより上だよね！」と、鈴木彩艶との比較から将来の日本代表守護神への嘱望の声も広がっている。（FOOTBALL ZONE編集部）