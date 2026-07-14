乃木坂46井上和、ツアーの裏側が『トイ・ストーリー5』まみれに
アイドルグループ・乃木坂46の井上和が14日、都内で行われたディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー5』大ヒット御礼舞台あいさつに登場。ツアーの裏側が『トイ・ストーリー5』まみれになっていると明かした。
【全身ショット】素敵…！キャラクターカラーの衣装で登場した井上和
おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマティックに描く、ディズニー＆ピクサーの傑作『トイ・ストーリー』シリーズの最新作。7月3日に日本で公開されると、きょう14日には興行収入が51億円を突破。日本で公開したディズニー全作品で歴代最速となり、1週目に続き『アナと雪の女王２』を超えて2週目の週末興行収入でもディズニー史上歴代1位となった。
本作では、ウッディ、バズ、ジェシーらおなじみのおもちゃに加え、トイレトレーニング用おもちゃのスマーティー・パンツや、最新型タブレットのリリーパッドなど新キャラクターが登場。デジタル機器の台頭という“最大の脅威”に立ち向かうおもちゃたちの冒険が描かれる。
本作から登場するデジカメのおもちゃ・スナッピーを演じた井上。大ヒットにつき周囲からの反響を聞かれると「メンバーだったりスタッフさんも、たくさん『トイ・ストーリー』やスナッピーのグッズを持ってくれたり、いろいろ感想をくれます！」と笑顔を見せた。
さらに、グループで全国ツアー中だという井上だが「ツアーの裏側が『トイ・ストーリー５』まみれになっていて。ティッシュケースだったり、ポーチとかがどんどんグッズになっていくのが、これだけの人に届いているんだっていうのを目でも感じることができて、すごくうれしいなと思います」と喜びを語った。
イベントには唐沢寿明、日下由美、広瀬アリス、佐野勇斗（M!LK）、松井ケムリ（令和ロマン）、天野叶愛、白山乃愛も登壇した。
【全身ショット】素敵…！キャラクターカラーの衣装で登場した井上和
おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマティックに描く、ディズニー＆ピクサーの傑作『トイ・ストーリー』シリーズの最新作。7月3日に日本で公開されると、きょう14日には興行収入が51億円を突破。日本で公開したディズニー全作品で歴代最速となり、1週目に続き『アナと雪の女王２』を超えて2週目の週末興行収入でもディズニー史上歴代1位となった。
本作から登場するデジカメのおもちゃ・スナッピーを演じた井上。大ヒットにつき周囲からの反響を聞かれると「メンバーだったりスタッフさんも、たくさん『トイ・ストーリー』やスナッピーのグッズを持ってくれたり、いろいろ感想をくれます！」と笑顔を見せた。
さらに、グループで全国ツアー中だという井上だが「ツアーの裏側が『トイ・ストーリー５』まみれになっていて。ティッシュケースだったり、ポーチとかがどんどんグッズになっていくのが、これだけの人に届いているんだっていうのを目でも感じることができて、すごくうれしいなと思います」と喜びを語った。
イベントには唐沢寿明、日下由美、広瀬アリス、佐野勇斗（M!LK）、松井ケムリ（令和ロマン）、天野叶愛、白山乃愛も登壇した。