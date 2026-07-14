夫婦YouTuberが世界に挑む！枝豆早食い選手権でまさかの結果
YouTubeチャンネル「爆食ダイエット夫婦」が、「【世界枝豆早食い選手権】元力士がガチで王座に挑む！100秒ノーカット本番映像で衝撃のミス連発…⁉︎w」と題した動画を公開した。動画では、じゅんちゃんとまるちゃん、そして新潟県長岡市の超人気店「crepecafe30」の店長であるライコの3人が、世界枝豆早食い選手権の団体戦に挑む様子が収められている。
優勝賞金10万円が懸かった団体戦は、3人1組で100秒間に食べた枝豆のグラム数を競うというルール。前年の優勝チームが300gだったことから、3人は「1人100g」を目標に設定し、自宅で猛練習を開始した。最初は苦戦していたものの、殻から豆を出す角度や口の動かし方など、試行錯誤を重ねながら本番に向けた対策を練っていく様子が映し出されている。
迎えた大会本番当日、長岡市の会場には多くの参加者が集まり、白熱した戦いが繰り広げられていた。前の組が驚異の329gを記録する中、ついに3人の出番がやってきた。100秒間のノーカット映像では、一心不乱に枝豆を口に運ぶ3人の姿が収められているが、焦りからか、豆が遠くへ飛んでいったり床に落としてしまったりするハプニングも発生した。
終了後の計量では、食べた量は健闘したものの、床に5粒落としたことによる「マイナス25g」のペナルティが大きく響き、最終結果は248gとなった。目標には届かず、惜しくも予選敗退という結果に終わった。
大会後、回転寿司で行われた反省会では、まるちゃんが「練習にないことやりました、すいませんでした」と謝罪。さらに「本番はみんなで大皿から取るパターンだった」「茹でたてだから、つるって出てきて飛んでいく」と、練習との環境の違いを痛感した様子を見せた。悔しさを滲ませつつも、最後は「久しぶりに大会とか出れて、なんか湧きました、気持ちが」と充実感を語り、新たな挑戦への意欲を感じさせる姿で動画は締めくくられた。
優勝賞金10万円が懸かった団体戦は、3人1組で100秒間に食べた枝豆のグラム数を競うというルール。前年の優勝チームが300gだったことから、3人は「1人100g」を目標に設定し、自宅で猛練習を開始した。最初は苦戦していたものの、殻から豆を出す角度や口の動かし方など、試行錯誤を重ねながら本番に向けた対策を練っていく様子が映し出されている。
迎えた大会本番当日、長岡市の会場には多くの参加者が集まり、白熱した戦いが繰り広げられていた。前の組が驚異の329gを記録する中、ついに3人の出番がやってきた。100秒間のノーカット映像では、一心不乱に枝豆を口に運ぶ3人の姿が収められているが、焦りからか、豆が遠くへ飛んでいったり床に落としてしまったりするハプニングも発生した。
終了後の計量では、食べた量は健闘したものの、床に5粒落としたことによる「マイナス25g」のペナルティが大きく響き、最終結果は248gとなった。目標には届かず、惜しくも予選敗退という結果に終わった。
大会後、回転寿司で行われた反省会では、まるちゃんが「練習にないことやりました、すいませんでした」と謝罪。さらに「本番はみんなで大皿から取るパターンだった」「茹でたてだから、つるって出てきて飛んでいく」と、練習との環境の違いを痛感した様子を見せた。悔しさを滲ませつつも、最後は「久しぶりに大会とか出れて、なんか湧きました、気持ちが」と充実感を語り、新たな挑戦への意欲を感じさせる姿で動画は締めくくられた。
YouTubeの動画内容
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