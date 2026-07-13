『SHERLOCK／シャーロック』キャストが探偵に！『書店探偵ブック』独占日本初放送

大ヒットドラマ『SHERLOCK／シャーロック』でクリエイターを務めるとともに、シャーロック・ホームズの兄マイクロフトも演じたマーク・ゲイティスが制作・主演を務めた正統派英国ミステリー『書店探偵ブック』が、9月6日（日）16：00よりミステリーチャンネルにて独占日本初放送！

“マイクロフト・ホームズ”が諮問探偵に

『書店探偵ブック』（原題：Bookish）は、2025年にイギリスの犯罪ドラマ専門チャンネルU&alibiで放送され、すでにシーズン2の制作も決定している、英国ミステリーファン必見のドラマだ。

舞台は第二次世界大戦直後のロンドン。アークエンジェル通りで古書店を営むガブリエル・ブックは書店経営のかたわら、事件が起きると警察から助言を求められる探偵のような存在。元軍のスパイという経験と書店の蔵書から得た知識をヒントに、“特別な絆”で結びついている妻のトロッティ、刑務所から出所したばかりの青年ジャックを相棒に、次々と起こる難事件を解決していく。

製作総指揮を務めるのは、『テンペスト教授の犯罪分析ノート』のジョー・マクグラスとヴァルテル・ユッツォリーノ。『ヴェラ〜信念の女警部〜』のキャロライナ・ジャイアメッタが監督を務めるなど、英国ミステリーのヒットメイカーが集結している。

Guardian紙からは「シャーロック・ホームズを観たい欲求を見事に満たしてくれる」「最高に愉快で、旨みがぎゅっと詰まった作品」「精巧に作り込まれ、テンポも素晴らしく、間違いなくもっと観たいと思わせる上質なエンターテインメント」と絶賛された。

『書店探偵ブック』第1話あらすじ

戦後のロンドンで書店を営むガブリエル・ブック。彼の元を刑務所から出所したばかりのジャックが訪れ、店で働くことになる。その矢先、大量の人骨が見つかり、17世紀の大疫病の犠牲者であることが判明。一方、薬剤師であるハーカップ氏の遺体が発見され、警察は自死の見立てをするが、ブックはいくつか不審な点があることに気付く。“チャーチルの手紙”を所持し、警察の捜査にも参加できるブックの調査が始まる――。

『書店探偵ブック』放送情報

『書店探偵ブック』（全6話／字幕版）はミステリーチャンネルにて9月6日（日）16：00より一挙放送。







（海外ドラマNAVI）

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