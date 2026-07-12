グラビア話題の声優・井口裕香、38歳になり「彼氏がほしい（笑）」 好みのタイプ説明
声優界ナンバーワン・グラビアンの異名を持つ井口裕香（38）が12日、都内で3rd写真集『井口裕香写真集 cappuccino』発売記念イベントを開催した。きのう11日に38歳の誕生日を迎えて、今の心境を聞かれると「彼氏がほしい！」と笑わせつつ、好みのタイプは「写真集の『cappuccino』を買ってくれる人。（ 『cappuccino』購入すれば彼氏候補で）誠実であること」と話した。
【写真】自慢の美ボディ自慢する38歳の井口裕香
写真集発売となり「この年齢で新しい紙の写真集を出せるとは思わなかったので、うれしかったです。トレーニングの成果をふんだんにお見せできたらなと思ったので、トレーニングにはげみました！」とにっこり。
お気に入りカットも紹介し、「トレーニングしたお尻がめちゃくちゃ良い感じ」「色気もある」「すべてにおいてお尻を推しています。お尻のプリプリ感が良い」と伝えた。
改めて、38歳を迎えて「38歳を受け入れているか、いないのか、難しい心境（笑）グラビアも頑張りトレーニングして、お尻をもっとプリっとさせて…声優としても井口裕香にしかできない一年にしたい」と意気込んだ。
井口は『ちいかわ』（モモンガ役）、『とある魔術の禁書目録』シリーズ（インデックス役）、「〈物語〉シリーズ」（阿良々木月火役）をはじめ、数々の人気アニメに出演している声優。一方、グラビア界でも持ち前のグラマラスボディを活かして各誌の表紙を席巻している。
今回の写真集は、ベトナム＆日本と2カ国で撮影を慣行し、大自然の中からムーディーなホテルまで様々なシチュエーションで撮影。徹底的にボディメイクをして、井口のグラマラスさ妖艶さもピークを迎えた”史上最強にグラビアンな声優”の最高傑作となっている。
【写真】自慢の美ボディ自慢する38歳の井口裕香
写真集発売となり「この年齢で新しい紙の写真集を出せるとは思わなかったので、うれしかったです。トレーニングの成果をふんだんにお見せできたらなと思ったので、トレーニングにはげみました！」とにっこり。
改めて、38歳を迎えて「38歳を受け入れているか、いないのか、難しい心境（笑）グラビアも頑張りトレーニングして、お尻をもっとプリっとさせて…声優としても井口裕香にしかできない一年にしたい」と意気込んだ。
井口は『ちいかわ』（モモンガ役）、『とある魔術の禁書目録』シリーズ（インデックス役）、「〈物語〉シリーズ」（阿良々木月火役）をはじめ、数々の人気アニメに出演している声優。一方、グラビア界でも持ち前のグラマラスボディを活かして各誌の表紙を席巻している。
今回の写真集は、ベトナム＆日本と2カ国で撮影を慣行し、大自然の中からムーディーなホテルまで様々なシチュエーションで撮影。徹底的にボディメイクをして、井口のグラマラスさ妖艶さもピークを迎えた”史上最強にグラビアンな声優”の最高傑作となっている。