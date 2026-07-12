『THE BATMAN ―ザ・バットマン―』（2022）などのロバート・パティンソンが、クリストファー・ノーラン監督の最新作『オデュッセイア』で演じる役どころを、自身の出世作である『トワイライト』シリーズになぞらえて語った。

『オデュッセイア』は、トロイア戦争のあと、イタカの王・オデュッセウス（マット・デイモン）が故郷を目指し、10年にわたる壮大な旅に出る物語。荒れ狂う海や怪物、神々といった試練がオデュッセウスに立ちはだかる──。

この作品でパティンソンが演じるのは、オデュッセウスの妻ペネロペ（アン・ハサウェイ）に求婚するアンティノウス役。物語上は悪役とあって、英は「誰にも応援されないキャラクターを演じるのはどれくらい楽しいですか？」とワールド・プレミアにて尋ねた。

これに対し、パティンソンは「みんな、応援してくれると思いますよ」と笑いながら応じた。

「いつも比べているんですが、『トワイライト』のジェイコブにちょっと似ているんですよ。ペネロペが男ふたりの間で決心がつかないので、僕（アンティノウス）は、ただ彼女が決断できるように手助けしているだけ。“あいつ（オデュッセウス）は死んだんだよ、諦めなよ”って（笑）。」

パティンソンがたとえた『トワイライト』のジェイコブとは、テイラー・ロートナーが演じたキャラクターで、パティンソン演じるエドワードとは、クリステン・スチュワート演じるベラをめぐる恋のライバル。シリーズを通じて、ジェイコブはベラの心を奪おうと奮闘しており、その姿がファンの間でも支持されていた。

DC映画『ザ・バットマン2（仮題）』を撮影中のパティンソンは、ワールド・プレミアの朝まで撮影現場にいたそうで、「まだアイメイクが残ってます」と米にて話した。『TENET テネット』（2020）以来の再タッグとなるノーランについては、「こんなに壮大な作品を作っているのに、彼はまったくストレスを感じていないよう」と語った。「きちんと組織として統率されていて、極めて野心的で……いつも、とにかく楽しいです」。

“It’s kind of like Jacob in Twilight” We cannot wait to see Robert Pattinson playing Antinous in The Odyssey

映画『オデュッセイア』は2026年9月11日（金）全国公開。

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