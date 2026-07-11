“DMナンパしてきた相手”に「会う」NiziU・MIIHIの回答にMC動揺！「大丈夫そう？」

山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のコンビが、“あざとさ”をテーマに語り合う『あざとくて何が悪いの？』。

7月9日（木）に放送された同番組には、NiziUからMAKO、RIMA、MIIHIの3人がゲストとして出演。

「SNSのDM（ダイレクトメール）を使用してナンパしてきた相手と会う？」という話題が飛び出すと、MIIHIが「会う」と回答し、スタジオをどよめかせた。

【映像】恋愛にまつわる究極の二択が続々！NiziUの意外な恋愛観が露わに!?

今回は出演者たちが、恋愛観が浮き彫りになる究極の二択に答えることになり、「SNSのDMで好みのタイプからナンパ。会う？会わない？」というお題が出された。

これに対し、鈴木、MAKO、RIMAはバツ印の札を上げるも、MIIHIだけは丸印の札を上げ、MC2人は「衝撃の答え」「大丈夫そう？」と驚く。

それぞれの回答理由を聞いてみることになり、まず「会わない」と答えたメンバーからは、「文字だと伝わらない部分もある」「初対面だったらめっちゃ怖い」「詐欺の可能性もある」といった意見が。

一方、1人だけ「会う」と回答したMIIHIは「ある程度は見極めますけど」と前置きしつつ、「出会いがあまりないって聞いたりするので、（出会いの）手段としてDMはアリなんじゃないかなって。マッチングアプリみたいな感じなのかなって」と語っていた。