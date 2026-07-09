吉沢亮主演『国宝』歌舞伎シーン50分ロング版など豪華特典収録のBlu-ray＆DVD発売決定
興行収入208億円、観客動員1475万人を記録し、邦画実写映画歴代1位の大ヒットとなった映画『国宝』のBlu-ray＆DVD、4K UHD＋Blu-rayセットが12月2日に発売されることが決定した。初回生産限定商品の豪華版には、映画本編では描き切れなかった歌舞伎シーンの特別ロングバージョンや未公開映像などを収録した特典映像に加え、演出の「設計図」に迫る豪華ブックレットを同梱。永久保存版仕様となっている。
【画像】映画『国宝』特典の風呂敷
吉田修一の同名小説を原作に、李相日監督がメガホンを執った本作は、吉沢亮、横浜流星、渡辺謙らが出演。歌舞伎の世界を舞台に、才能と宿命に翻弄される男たちの人生を壮大なスケールで描いた。
「第78回カンヌ国際映画祭」監督週間で公式上映されたほか、「第98回アカデミー賞」では日本映画として初めてメイクアップ＆ヘアスタイリング賞にノミネート。「第49回日本アカデミー賞」では最優秀作品賞をはじめ最多10部門で最優秀賞を受賞するなど、国内外で高い評価を受けた。
豪華版最大の目玉は、ファンの要望を受けて李監督自らが監修した「歌舞伎シーン特別ロングバージョン」。約50分にわたり全6演目を再編集して収録する。
本編では約1分しか使用されなかった「二人藤娘」は7分を超えるロングバージョンとして収録されるほか、吉沢演じる喜久雄と横浜演じる俊介が若きスターとして京座の大舞台に立つ「二人道成寺」、喜久雄が半二郎（渡辺）の代役を務めた「曽根崎心中」、半二郎と半弥親子共演が圧巻の「連獅子」、田中泯演じる万菊の「鷺娘」、そしてクライマックスを飾る喜久雄の「鷺娘」まで、劇場未公開カットを加えた歌舞伎シーンのみの特別編集版として楽しめる。
さらに約40分に及ぶ未公開シーン集も収録。幻のオープニングをはじめ、本編では描かれなかった14歳の喜久雄が余興で演じ、半二郎の目に留まるきっかけとなった「関の扉」のフルバージョンや、初公開となる俊介のストリップ小屋での舞踊シーンなど、貴重な映像が収められる。
そのほか、スタッフインタビューを交えたメイキング映像、完成報告会やカンヌ国際映画祭、歌舞伎座大晦日特別上映会などの舞台あいさつ映像も収録。劇場でも好評だった歌舞伎俳優・中村鴈治郎、中村壱太郎、李監督によるオーディオコメンタリーも楽しめる。
豪華版に同梱される映画の演出設計に迫るスペシャルブックレットには、絵コンテやセット図面、美術・衣装ボードなどの制作資料を未公開スチールとともに掲載。作品の世界観をより深く味わえる内容となる。
パッケージは白と赤を基調とした特装アウターケースに加え、海外版ポスター絵柄のポストカードセットを封入。さらに劇中の「二人道成寺」の舞台写真をプリントした風呂敷で包んで販売されるなど、コレクターズアイテムにふさわしい豪華仕様となっている。
また、豪華版Blu-rayと同じ本編ディスク、特典ディスク、ブックレットに加え、4K UHDもセットされた3枚組の特別版も同時発売。Dolby Atmos対応の高音質で、圧巻の映像美を自宅でも堪能できる。
あわせてアスマートやローソングループでは、限定グッズ付きセットも販売。アスマートでは、クランクアップの日に吉沢が手にしていた芸者うちわ（喜久雄）のデザインを使用した根付と缶ミラーに加え、本セット限定となる「鷺娘」の舞台写真を全面にプリントした風呂敷付きの豪華版限定グッズ付きセットを販売（※グッズは喜久雄ビジュアルのケース付き）。
一方、ローソンオンラインギフト、@Loppi、HMVでは、ポスタービジュアルを使用したジグソーパズル付き豪華版を販売。さらに、劇場公開時に販売された喜久雄デザインのジグソーパズルも再販売される。
各販売サイトでは巾着袋やポストカード、ノートなどの先着購入特典も用意されている。
吉田修一の同名小説を原作に、李相日監督がメガホンを執った本作は、吉沢亮、横浜流星、渡辺謙らが出演。歌舞伎の世界を舞台に、才能と宿命に翻弄される男たちの人生を壮大なスケールで描いた。
「第78回カンヌ国際映画祭」監督週間で公式上映されたほか、「第98回アカデミー賞」では日本映画として初めてメイクアップ＆ヘアスタイリング賞にノミネート。「第49回日本アカデミー賞」では最優秀作品賞をはじめ最多10部門で最優秀賞を受賞するなど、国内外で高い評価を受けた。
豪華版最大の目玉は、ファンの要望を受けて李監督自らが監修した「歌舞伎シーン特別ロングバージョン」。約50分にわたり全6演目を再編集して収録する。
本編では約1分しか使用されなかった「二人藤娘」は7分を超えるロングバージョンとして収録されるほか、吉沢演じる喜久雄と横浜演じる俊介が若きスターとして京座の大舞台に立つ「二人道成寺」、喜久雄が半二郎（渡辺）の代役を務めた「曽根崎心中」、半二郎と半弥親子共演が圧巻の「連獅子」、田中泯演じる万菊の「鷺娘」、そしてクライマックスを飾る喜久雄の「鷺娘」まで、劇場未公開カットを加えた歌舞伎シーンのみの特別編集版として楽しめる。
さらに約40分に及ぶ未公開シーン集も収録。幻のオープニングをはじめ、本編では描かれなかった14歳の喜久雄が余興で演じ、半二郎の目に留まるきっかけとなった「関の扉」のフルバージョンや、初公開となる俊介のストリップ小屋での舞踊シーンなど、貴重な映像が収められる。
そのほか、スタッフインタビューを交えたメイキング映像、完成報告会やカンヌ国際映画祭、歌舞伎座大晦日特別上映会などの舞台あいさつ映像も収録。劇場でも好評だった歌舞伎俳優・中村鴈治郎、中村壱太郎、李監督によるオーディオコメンタリーも楽しめる。
豪華版に同梱される映画の演出設計に迫るスペシャルブックレットには、絵コンテやセット図面、美術・衣装ボードなどの制作資料を未公開スチールとともに掲載。作品の世界観をより深く味わえる内容となる。
パッケージは白と赤を基調とした特装アウターケースに加え、海外版ポスター絵柄のポストカードセットを封入。さらに劇中の「二人道成寺」の舞台写真をプリントした風呂敷で包んで販売されるなど、コレクターズアイテムにふさわしい豪華仕様となっている。
また、豪華版Blu-rayと同じ本編ディスク、特典ディスク、ブックレットに加え、4K UHDもセットされた3枚組の特別版も同時発売。Dolby Atmos対応の高音質で、圧巻の映像美を自宅でも堪能できる。
あわせてアスマートやローソングループでは、限定グッズ付きセットも販売。アスマートでは、クランクアップの日に吉沢が手にしていた芸者うちわ（喜久雄）のデザインを使用した根付と缶ミラーに加え、本セット限定となる「鷺娘」の舞台写真を全面にプリントした風呂敷付きの豪華版限定グッズ付きセットを販売（※グッズは喜久雄ビジュアルのケース付き）。
一方、ローソンオンラインギフト、@Loppi、HMVでは、ポスタービジュアルを使用したジグソーパズル付き豪華版を販売。さらに、劇場公開時に販売された喜久雄デザインのジグソーパズルも再販売される。
各販売サイトでは巾着袋やポストカード、ノートなどの先着購入特典も用意されている。