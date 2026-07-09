お笑いコンビ「EXIT」の兼近大樹（35）が8日放送のフジテレビ「ホンマでっか!?TV」（水曜後9・00）に出演。賃貸物件で経験したトラブルを明かした。

同番組では「ローン＆家賃は値切れる！？家選びの必勝法」を特集。「みんなそうなのかなと思ってたんですけど」と切り出した兼近は、「僕、何回も東京都内を引っ越ししてまわってる」と告白。「“返ってくるんで”って言われて払った敷金が1回も返ってきたことがない」と打ち明けた。

MCの明石家さんまが「それはお前が悪いんやろ？」と、部屋を汚損した可能性に触れると、兼近は「いや違うんです」と反論。「200万近く最初に払って…」と話したところで、スタジオではどよめきが。兼近は「“戻ってくるから”って言うから払ってるのに、引っ越すタイミングになって」と振り返り、退去の際、自身でクリーニング業者を入れて清掃し、綺麗な状態で引き渡したと明かした。

しかし管理会社は「こっちで（業者を）入れなきゃいけない」「扉にちょっと傷が」と指摘。兼近は写真を見せながら「もともとありました」などと抵抗したものの、200万の敷金は「最終的にピッタリなくなった」との説明に、専門家は「契約違反をしない限りだいたい返ってくるので、カモられてないか心配」と話していた。