《ごめん。僕は心から、もうフジとは関わりたくないです》

7月7日夜、俳優・佐藤二朗（57）がXで綴ったフジテレビに対する“絶縁宣言”。発端はもちろん、6月23日に最終回を迎えたドラマ『夫婦別姓刑事』（フジテレビ系）をめぐる佐藤の“ハラスメント疑惑”だ。

「佐藤さんはドラマで女優・橋本愛さん（30）とW主演を務めましたが、7月1日の『文春オンライン』の報道やフジテレビの報告書によると、同作の撮影中に佐藤さんがアドリブで橋本さんにボディタッチするアクシデントが発生。実は、橋本さんは過去に受けたハラスメント被害でトラウマを抱えており、撮影に際して身体接触について配慮するように制作サイドに要請していたのです。ところが、この配慮事項が佐藤さんのマネージャーの判断で本人に伏せられていた。アクシデントを機に、佐藤さんや橋本さんを交えて身体接触に関するルールが設けられました。その後、佐藤さんは橋本さんの楽屋を訪れ、トラウマの件に触れながら、“その状況が続くなら俳優を続けるべきではないのではないか”などと発言したとされており、この佐藤さんの言動が、フジテレビが外部の弁護士に依頼した調査の結果、ハラスメントと認定されたそうです」（芸能記者）

いっぽう、佐藤の所属事務所は報道直後に声明を発表し、フジテレビ側でハラスメント認定された楽屋での出来事について、佐藤が楽屋を訪れたことは事実としつつ、《佐藤の言動がハラスメントにあたるものでないことは、専門家からの確認を受けています》などとコメント。また、楽屋で佐藤から指摘を受けた橋本は“笑顔だった”と説明したが、7月7日にフジテレビが公表した報告書では、《（編注・佐藤の）発言の内容や口調の強さに激しく動揺し、しばらくの間、女性俳優は涙が止まらない状態になりました》と記載するなど、主張に食い違いも生まれている。

“佐藤サイドVS フジテレビ”の様相を呈しているが、佐藤と同局の関りは、発端となったドラマだけではない。佐藤はフジテレビ系列で放送されていた大人気シリーズ『踊る大捜査線』の新作映画、『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』（9月18日公開）の主要キャストに名を連ねているのだが、今回の報道直後、映画のスピンオフドラマを降板することが報じられたのだ。

そんななか、フジテレビに対する怒りを爆発させた佐藤だが、冒頭の投稿では、《フジテレビは、なぜ、そこまで片方だけに寄り添うんでしょうか。残念です》と切り出し、《「踊る」関係者の皆様、本当にすみません。映画本編も、僕のところは全てカットしてほしい》と要望。《フジの局員にも関わらず、僕に激励のメールくれたみんな、ごめん。僕》とも綴り、先述の“絶縁宣言”につなげたのだ。

ところが、投稿から一夜明け、佐藤は《本当にすみません。どなたかのお叱りの指摘が至極正しいと思い。撮り終えたシーンを「カットして」は本広さん（編注・本広克行監督）は勿論、多くに迷惑をかけます。その部分は心より謝罪し、取り消します》と謝罪。

そして、《使われてもカットでも、僕に異論はございません。そしてこれもご指摘が正しいと思い。投稿、これを最後にします》と映画の制作側に判断を委ねたため、映画は難を逃れたかに見えたのだが……。「“あの人”が気の毒ですよね」と語るのは、ある映画関係者だ。

「シリーズの主人公・青島俊作を演じる織田裕二さん（58）ですよ。織田さんがシリーズに帰ってくるのは、’12年の映画『踊る大捜査線 THE FINAL新たなる希望』以来14年ぶりです。連ドラ時代から数えると約30年も続く国民的シリーズで、最新作には期待も高く、フジテレビとしても命運をかけた作品です。織田さんも張り切っているようで、昨年10月には東京・新宿の街を織田さんが“猛ダッシュ”する撮影現場が目撃され、SNSで話題を呼びました。あれは作中で青島が群衆に追いかけられるシーンだったようですが、織田さんは何度も撮影を繰り返し、息を切らしつつも、自分でモニターを入念にチェックするなどかなり真剣に取り組んでいると聞いています。

結局、佐藤さんは“カットしなくてもいい”と制作側に配慮してくれましたが、フジテレビとの関係はいまや“最悪”の状態ですから、同局の判断でカットや代役を迎えての撮り直しになる可能性もゼロではなく、その場合、公開延期は必至でしょう。もし最悪のケースを避けられたとしても、佐藤さんサイドとフジテレビの間に確執が生まれてしまった以上、関係者全員が万全の状態で映画公開を迎えることはもうできなくなってしまった。どう転んでも、報道の煽りを受けてしまうわけで、せっかくカムバックした織田さんはあまりにも可哀想ですよ」

とはいえ佐藤は8日午後3時過ぎにXで、《最後の投稿と言っておきながら、ホント我ながら格好悪く、不様ですが、ご批判覚悟で》と書き出した上で、《いま本広監督から嗚咽止まらぬメールが来た。なんとこの期に及んで「まだスピンオフを諦めてない」と。なんて往生際が悪い人なんだ。 映画「踊るNEW」、9/18公開。マジで最高のエンタメです。皆さま是非。》と『踊る』を宣伝する投稿をしている。

果たして、このまま無事カットされることなく公開日を迎えることができるのか。