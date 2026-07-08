【先行セール開催中】Amazon プライムデーでApple製品が最大26％オフに
今回は、Apple製品をご紹介。iPhone AirやApple Watch、AirPodsなどがお得な価格になっています。ぜひお見逃しなく！
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進化したノイキャンと音質、最新チップ搭載の新世代モデル「AirPods Pro 3」
Apple AirPods Pro 3 ワイヤレスイヤホン、アクティブノイズキャンセリング、ライブ翻訳、心拍センサー、補聴機能、Bluetoothヘッドホン、空間オーディオ サウンド、USB-C充電ケース、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電
39,800円 → 34,800円（13%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
1日中着けていても快適。頷くだけでSiriに応答できる「AirPods 4」
Apple AirPods 4 アクティブノイズ キャンセリング搭載、ワイヤレスイヤホン、Bluetooth 5.3、ライブ翻訳、適応型オーディオ、外部音取り込みモード、パーソナライズされた空間オーディオ、USB-C充電ケース、ワイヤレス充電、H2チップ、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電
29,800円 → 23,800円（20%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
アクティブノイズキャンセリングなしの「Apple AirPods 4」
Apple AirPods 4 ワイヤレスイヤホン、Bluetooth5.3、パーソナライズされた空間オーディオ、耐汗耐水性能、USB-C 充電ケース、H2 チップ、最大 30 時間の バッテリー駆動時間、「探す」対応、iPhoneで簡単に設定
21,800円 → 17,080円（22%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Apple Intelligenceのために設計された「13インチ iPad Air」
Apple 13 インチ iPad Air (M3): Apple Intelligence のために設計、Liquid Retina ディスプレイ、128GB、12MP フロント/バックカメラ、Wi-Fi 6E + 5G 携帯電話通信、 Touch ID、一日中使えるバッテリー - ブルー
154,800円 → 119,150円（23%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
直感的に使える機能がぎっしり。「Apple Pencil Pro」
USB-Cに対応。幅広いiPadに対応する「Apple Pencil」
Apple Pencil (USB-C): ピクセルレベルの精度。傾きを感知するセンサー。業界トップクラスの低レイテンシー。メモを取ったり、絵を描いたり、書類に署名をするのにぴったりです。デバイスにマグネットで取りつけて、USB-C で充電とペアリングができ ます。
13,800円 → 11,800円（14%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
頑丈で超軽量。史上最薄のiPhone「iPhone Air（SIMフリー）」
Apple iPhone Air 256GB (SIMフリー)：史上最薄のiPhone、最大120HzのProMotionを採用した6.5インチディスプレイ、パワフルなA19 Proチップ、センターフレームフロントカメラ、一日中使えるバッテリー；スカイブルー
159,800円 → 139,800円（13%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Apple iPhone Air 256GB (SIMフリー)：史上最薄のiPhone、最大120HzのProMotionを採用した6.5インチディスプレイ、パワフルなA19 Proチップ、センターフレームフロントカメラ、一日中使えるバッテリー；ライトゴールド
159,800円 → 139,800円（13%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Apple iPhone Air 1TB (SIMフリー)：史上最薄のiPhone、最大120HzのProMotionを採用した6.5インチディスプレイ、パワフルなA19 Proチップ、センターフレームフロントカメラ、一日中使えるバッテリー；クラウドホワイト
229,800円 → 169,800円（26%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
「探す」アプリで持ち物の現在地を探せるAirTag
Apple AirTag（第2世代）：紛失防止タグ、音で探せる、耐水 防塵 iPhone/iPad「探す」ネットワーク対応、探せる範囲が最大1.5 倍に広がった「正確な場所を見つける」機能搭載
4,980円 → 4,299円（14%オフ）
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Apple AirTag 4個入り 紛失防止タグ 置き忘れ防止 耐水 防塵 iPhone/iPad「探す」ネットワーク対応 CR2032コイン型バッテリー
16,980円 → 13,120円（23%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
最大24時間使えるバッテリー「Apple Watch Series 11（GPSモデル）」
Apple Watch Series 11(GPSモデル)- 46mmジェットブラックアルミニウムケースとブラックスポーツバンド - M/L、睡眠時無呼吸、高血圧パターン、血中酸素、心電図、排卵推定、心拍数、服薬、マインドフルネス、ノイズ、睡眠スコア、転倒検出、IPX6X防塵、泳げる耐水、Suica対応、高速充電対応
69,800円 → 62,820円（10%オフ）
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SE2と比べて最大2倍速く充電可能な「Apple Watch SE 3」
Apple Watch SE 3(GPSモデル)- 40mmスターライトアルミニウムケースとスターライトスポーツバンド - S/M
37,800円 → 33,580円（11%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Apple Watch SE 3(GPSモデル)- 44mmミッドナイトアルミニウムケースとミッドナイトスポーツバンド - M/L
42,800円 → 38,520円（10%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
その他のセール商品
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 16 / 15 Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (0.9m ミッドナイトブラック)
1,790円 → 1,190円（34%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Anker Smart Pouch Supported by KOKUYO コンパクトポーチ トラベルガジェットポーチ ガジェットポーチ バック 旅行 出張 収納 小物入れCompact
3,980円 → 3,190円（20%オフ）
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Anker Prime Charger (160W, 3 Ports) シルバー 【PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ/PD対応】iPhone 17シリーズ iPhone Air MacBook Windows PC iPad Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種対応
16,990円 → 12,990円（24%オフ）
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6,200円 → 4,880円（21%オフ）
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