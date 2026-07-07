7月7日までに、タレントの菊地亜美が自身のYouTubeチャンネルを更新。その動画に登場したタレントの小島瑠璃子が、過去の不倫疑惑騒動について触れ、話題となっている。

菊地はYouTubeチャンネル「あみちゃんねる」に、『ママになったこじるりと近況を語る』と題した動画を公開。バラエティ番組での共演をきっかけに仲を深めたという小島を迎え、アフタヌーンティーをしながらトークを繰り広げた。育児や、仕事に触れるなか、話題となったのは動画終盤の内容だった。

「菊地さんは小島さんに対し『あんまりいいイメージない人もいると思う』と話し、『瑠璃子って勘違いされているなってすごい思う』と、世間の誤解があると指摘したのです。それを受けて、小島さんも『どこでどうやって間違えちゃったんだろう』と戸惑いを吐露しました。『やっぱりね、不倫疑惑が出たときに即否定しなかったことは、あれは痛恨のミスだと思う』と、過去の疑惑について後悔を明かしたのです」（芸能担当記者）

同席した菊地は「それ、触れないようにしてたのに」と笑いながらツッコミを入れた。過去の騒動にあっけらかんと言及した小島だが、「あのときには、どう考えても言わなきゃいけなかった」と反省することしきりだった。当時の対応の仕方については、タレントの指原莉乃にも怒られたと告白した。

小島の不倫疑惑を芸能ジャーナリストが振り返る。

「2020年8月、小島さんと人気漫画『キングダム』の作者である原泰久氏との交際が『週刊ポスト』で報じられました。しかし、原氏が同年3月に離婚していたことを公表していなかったため、略奪愛や不倫ではないかとの憶測が広がってしまったのです。さらに、この疑惑に対して小島さんからすぐに明確な否定がなかったため、疑惑がより広まってしまったのです」

小島は、2026年2月に放送された『資産、全部売ってみた』（ABEMA）に出演。過去の不倫疑惑報道に言及し、「憶測で不倫だって第一報で書かれたものを、全員に信じられてしまった」と当時の誤解を弁明した。しかし、そのイメージを払拭するのは難しいと、複雑な胸の内を明かしていた。

「今回の動画でも、菊地さんが『悪い人ではないし、悪いことしてません』と小島さんの身の潔白を強調していました。小島さんも『（報道が）出た時点で詰んでた』と、ある意味あきらめていたような発言もありました。最近の小島さんはお茶事業など、芸能とは別の道にも力を入れています。その背景には、イメージ商売でもある芸能活動とは違う場所でも活躍したいという思いがあるのかもしれません」（同前）

小島の悪化したイメージが完全に払拭される日は来るだろうか。