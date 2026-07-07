株式会社ポケモンは7日、ポケモンセンターフクオカで販売した「一風堂絹ごしとんこつラーメン白丸元味 赤丸新味2食セット ポケモンセンターフクオカR」の一部商品について、賞味期限表示に誤表記があったとして自主回収・交換を行うと発表した。

同社は「『一風堂絹ごしとんこつラーメン白丸元味 赤丸新味2食セット ポケモンセンターフクオカR』自主回収に関するお詫びとお知らせ」を公式サイトで発表した。対象となるのは、商品コード「4521329411033」のうち、ロット番号「Lot.96451」「Lot.96452」「Lot.96453」の商品。賞味期限表示が、本来の「2027年3月8日」とすべきところ、「2027年3年8日」と誤って印字されていた。

同社は「管轄保健所の見解もふまえ、対象商品の返品を承ったうえで、正しい表記の商品と交換させていただきます」と説明。「既にお召し上がりの場合でも、商品の品質および安全性に問題はございませんのでご安心ください」としている。

対象商品は、5月26日から6月28日までポケモンセンターフクオカで販売された限定商品で、価格は972円（税込み）。ポケモンセンターオンラインで販売された商品は対象外。交換は、ポケモンカスタマーサポートセンターまたはポケモンセンターフクオカ店頭で受け付けるとし、「お客様には、多大なご迷惑、ご心配をお掛けいたしますことを、深くお詫び申し上げます」と記した。