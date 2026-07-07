舞台『ダンダダン』ターボババア役で田中真弓が声の出演！ 新PV＆怪異ビジュアル公開
漫画『ダンダダン』初の舞台化作品、舞台『ダンダダン〜Occultic Stage〜』の第2弾PVと怪異ビジュアル、声の出演が解禁された。
【動画】原作シーンをリアル再現！ 舞台「ダンダダン」第2弾PV-邂逅編-
『ダンダダン』は、コミックス累計発行部数1200万部、アプリ内閲覧数が10億回を突破した、マンガ誌アプリ「少年ジャンプ＋」（集英社）で連載中の龍幸伸による漫画作品。
第2弾PV‐邂逅編‐は、数々の映画作品でホラー演出を担当し、ホラー映画監督として活躍する川松尚良が監督を務め、実際に廃墟、廃トンネルで撮影を敢行。幽霊は信じるが宇宙人を信じないモモと宇宙人は信じるが幽霊は信じないオカルンが、お互いに幽霊と宇宙人の存在を信じさせるため、モモはUFOスポットの病院廃墟へ、オカルンは心霊スポットのトンネルへ向かう――原作コミックス冒頭の“初めての怪異との邂逅シーン”をリアルに再現した。
オカルンが初めて遭遇する妖怪・ターボババア役として、アニメ『ダンダダン』でも同役を務める田中真弓の声の出演が決定。さらに、ターボババアと、さらさらヘアーとアクロバティックな動きが特徴的な妖怪・アクロバティックさらさらの“怪異ビジュアル”が公開された。
舞台『ダンダダン』〜Occultic Stage〜は、東京都・日本青年館ホールにて8月26日〜9月3日、大阪府・SkyシアターMBSにて9月11日〜9月13日に上演。
【動画】原作シーンをリアル再現！ 舞台「ダンダダン」第2弾PV-邂逅編-
『ダンダダン』は、コミックス累計発行部数1200万部、アプリ内閲覧数が10億回を突破した、マンガ誌アプリ「少年ジャンプ＋」（集英社）で連載中の龍幸伸による漫画作品。
第2弾PV‐邂逅編‐は、数々の映画作品でホラー演出を担当し、ホラー映画監督として活躍する川松尚良が監督を務め、実際に廃墟、廃トンネルで撮影を敢行。幽霊は信じるが宇宙人を信じないモモと宇宙人は信じるが幽霊は信じないオカルンが、お互いに幽霊と宇宙人の存在を信じさせるため、モモはUFOスポットの病院廃墟へ、オカルンは心霊スポットのトンネルへ向かう――原作コミックス冒頭の“初めての怪異との邂逅シーン”をリアルに再現した。
舞台『ダンダダン』〜Occultic Stage〜は、東京都・日本青年館ホールにて8月26日〜9月3日、大阪府・SkyシアターMBSにて9月11日〜9月13日に上演。