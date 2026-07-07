映画ファン向け新会員サービス『松竹プレミアム』開始 撮影現場の見学・エキストラ参加など特典【内容一覧】
松竹は7日、同社が企画・製作する映画作品のファンに向けた新会員サービス『松竹プレミアム』をスタートした。
【画像】TOHOシネマズの劇場ロビーがカード化…“シアターカード”のデザイン
『松竹プレミアム』は、松竹が企画・製作する劇場用長編実写映画に関して、その撮影現場の見学やエキストラ参加、上映イベントへの抽選招待・先行抽選販売などさまざまな特典を提供する、年会費制の会員サービス。映画ファンに向けて、『松竹プレミアム』ならではの特別な体験を提供する。
また、松竹グループが提供する各種サービスの利用料割引など、お得な特典も順次展開する。
「本サービスを通じて、お客様の映画体験がこれまで以上に充実したものとなること、そして映画作品をより深く愛していただくきっかけとなることを目指してまいります」とコメントする。
■『松竹プレミアム』（SHOCHIKU PREMIUM）
サービス開始日時：2026年7月7日（火）正午に「松竹プレミアム」専用WEBサイトをオープン
価格：入会費無料／年会費3300円（税込）
特典内容（順次提供）：
・松竹グループ内各種サービス 利用料割引
・撮影現場のエキストラ抽選参加
・撮影現場の抽選見学
・完成披露試写会への先行抽選招待
・舞台挨拶のチケット先行抽選販売 ほか
特典の対象作品：
松竹が企画・製作する劇場用長編実写邦画作品のうち、本サイトにて募集告知された作品
※特典の対象とならない作品も一部あり
※洋画・アニメ作品は対象外
【画像】TOHOシネマズの劇場ロビーがカード化…“シアターカード”のデザイン
『松竹プレミアム』は、松竹が企画・製作する劇場用長編実写映画に関して、その撮影現場の見学やエキストラ参加、上映イベントへの抽選招待・先行抽選販売などさまざまな特典を提供する、年会費制の会員サービス。映画ファンに向けて、『松竹プレミアム』ならではの特別な体験を提供する。
「本サービスを通じて、お客様の映画体験がこれまで以上に充実したものとなること、そして映画作品をより深く愛していただくきっかけとなることを目指してまいります」とコメントする。
■『松竹プレミアム』（SHOCHIKU PREMIUM）
サービス開始日時：2026年7月7日（火）正午に「松竹プレミアム」専用WEBサイトをオープン
価格：入会費無料／年会費3300円（税込）
特典内容（順次提供）：
・松竹グループ内各種サービス 利用料割引
・撮影現場のエキストラ抽選参加
・撮影現場の抽選見学
・完成披露試写会への先行抽選招待
・舞台挨拶のチケット先行抽選販売 ほか
特典の対象作品：
松竹が企画・製作する劇場用長編実写邦画作品のうち、本サイトにて募集告知された作品
※特典の対象とならない作品も一部あり
※洋画・アニメ作品は対象外