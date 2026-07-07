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《クズ夫×傷心妻×サイコ女》人も自然も怖い！超上空・超密室サバイバル！

イタリアの世界遺産ドロミーティ（ドロミテ）山脈を熱気球で横断するツアーに参加した夫婦、ザックとエミー。そこへ謎めいた女性ジュリアが同行し、3人は地上を遥かに見下ろす高度へと上昇していく。しかし、上空に差し掛かった瞬間、ジュリアは突如ザックの不貞を暴露し、ナイフを手に狂乱状態へ。壮絶な痴話げんかに巻き込まれた操縦士はゴンドラから転落し、無線は断線、バーナーは出力全開のまま暴走。熱気球は操縦不能となる。操縦士不在のまま気球は酸欠寸前の高度16,000フィート（約4,800メートル）に達し、そこから急上昇と急降下を繰り返す。バルーンを裂くほど鋭い岩肌の山腹、突発的な暴風雨、乱気流（タービュランス）など、自然の脅威が次々と襲いかかる。狭いゴンドラの中で助け合うどころか互いを罵り合う3人。極限状況の中で事態は容赦なく彼らを追い詰めていくー。

監督は、幅広いジャンル映画を手がけ、『エア・ロック 海底緊急避難所』（24）では飛行機×サメという異色スリラーで注目を集めたクラウディオ・ファエ。さらに、『FALL／フォール』（22）、『海底47m』シリーズ（17・19）、『ブラック・クローラー』（20）など、シチュエーション・スリラーを熟知したプロデューサー＆脚本陣が参加。ジャンルの名手たちが“未踏の気球パニック”に挑み、新たな恐怖を創出する。キャストには『移動都市／モータル・エンジン』（18）のヘラ・ヒルマー、『戦火の馬』（11）主演のジェレミー・アーヴァイン、エミー賞受賞のケルシー・グラマー、ボンドガールとしても知られるオルガ・キュリレンコら実力派が集結。極限状況のドラマに確かな厚みをもたらしている。

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★映画について

映画監督として、私は人間の経験の限界を押し広げ、生々しい感情を露わにし、極限の状況下で登場人物を試すような物語に突き動かされています。『タービュランス 絶空16,000フィート』はまさにそのような物語です。強烈な個人的なドラマと恐るべき自然の力を巧みに融合させた、感情を揺さぶる、緊迫感あふれるスリラーです。本作では、地上数千メートル上空を漂うスリリングな旅へと出発します。危険な熱気球飛行による物理的な乱気流は、登場人物たちの感情の激動を映し出します。ザック、エミー、ジュリアは、ただ自然と闘っているだけではありません。彼らは心の奥底にある恐怖、秘密、そして欲望とも格闘しています。この映画は、激しい葛藤が人々の真の姿を形作る、ドラマチックな試練の場です。

『タービュランス 絶空16,000フィート』の核心は、危機に瀕した結婚生活の物語です。ザックとエミーは、二人の関係の奥底に隠された、真の自分と向き合わなければなりません。エミーの旅は解放への道であり、有害な関係に囚われていたことに気づき、そこから抜け出す強さを見出す旅です。この個人的な啓示は、そびえ立つ雄大な山々の荘厳な背景を背景に展開され、自然の計り知れない力と、人間の人生を客観的に捉える力強さを私たちに思い起こさせます。

本作の一番のテーマは「ある夫婦の物語」。結婚にはストレスであったり、ハードルであったり、困難が付き物ですが、そういったものの中でお互いの真の姿が露わになります。その真の姿にフォーカスしました。

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★設定について

『タービュランス 絶空16,000フィート』の舞台は、親密でありながら壮大なものです。私たちは登場人物たちと共に小さな風船の籠に閉じ込められ、彼らの激しいやり取りから逃れることができません。この閉塞感のある環境はドラマを盛り上げ、あらゆる瞬間を緊張感で満たします。一方、広大で息を呑むような風景と、彼らが遭遇する猛烈な嵐は、彼らの内面の葛藤を増幅させ、壮大な映画的スケールで感情の嵐を映し出します。物語は、息を呑むようなどんでん返しで最高潮に達します。

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★キャストについて

オルガ・キュリレンコ、ジェレミー・アーヴァイン、ヘラ・ヒルマー、ケルシー・グラマーといった豪華なキャスト陣と共演できることを大変嬉しく思います。オルガはジュリアに激しさと絶望感を吹き込み、ジェレミーはザックの複雑なキャラクターの層を明らかにし、ヘラはエミーの強さと脆さを捉え、ケルシーはハリー役の威厳と温かさで物語を支えています。彼らの並外れた才能がこの映画を高めており、このような素晴らしいアンサンブルと共演できたことを大変幸運に思います。

加えてオルガについて言及したいのですが、彼女は本当に見事なアクションをこなしてくださいました。最初はスタッフからスタントマンを入れた方がいいと言われていましたが、オルガは、「私がやるわよ」とやってくれました。あの美しい顔が、ああなってしまったのは、申し訳ないですが、間違いなくベストなラストになっています。ボンドガールに何てことを！とも言われましたがね(笑)。クランクアップの彼女の満面の笑みを忘れられません。

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★影響を受けた作品

フィリップ・ノイス監督の『デッド・カーム/戦慄の航海(1989)』やロマン・ポランスキー監督の『水の中のナイフ(1962)』といった古典作品、そしてサバイバル大作『オール・イズ・ロスト〜最後の手紙〜(2013)』、そして近年の興行収入大ヒット作『FALL/フォール(2022)』からインスピレーションを得た本作は、緊迫感のあるキャラクタードラマと自然との壮大な闘いを融合させています。その結果、荘厳な自然のキャンバスを背景に、心を奪われるヒューマン・スリラーが誕生しました。また、個人的には黒澤明監督が大好きです。撮影監督と観たのは黒澤明監督『天国と地獄』(63)ですね。ブロッキングが素晴らしくて、「インスピレーションになればいいね」「10％でもなぞれればいいね」という思いで観ました。また、別件で、『七人の侍』を再見したのですが、素晴らしかったです。巨匠です。

★自身のキャリアが本作に与えた影響

アクション映画の監督と複雑なVFXの扱いで培った私の経験は、この物語に命を吹き込む上で大きな力となりました。最新の映画制作技術を駆使し、観客を釘付けにする、息を呑むほど美しい映像と感情に訴えかける体験を創り出すことに、大きな興奮を覚えました。アクションとVFXの分野では知られていますが、『タービュランス 絶空16,000フィート』では、心を揺さぶる人間ドラマと登場人物のダイナミクスを深く探求することができました。これは、スイスで高く評価されているテレビシリーズ『Wilder (2017-2022)』で磨かれたスキルです。この映画は、スリリングなアクションと深遠な感情を込めたストーリーテリングを融合させ、観客を魅了し共感を呼ぶ没入型の物語を創り出す、刺激的な機会を与えてくれました。『タービュランス 絶空16,000フィート』は、人間の回復力と真実の解放力の核心へと迫る旅なのです。

★日本の観客に向けて

『タービュランス 絶空16,000フィート』は、7月10日(金)に公開となりますので、ぜひお近くの劇場へお越しください！



『タービュランス 絶空16,000フィート』は7月10日（金）より全国公開

監督：クラウディオ・ファエ

出演：ヘラ・ヒルマー／ジェレミー・アーヴァイン／ケルシー・グラマー／オルガ・キュリレンコ ほか

配給：彩プロ

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公式サイト：https://turbulence.ayapro.ne.jp/



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