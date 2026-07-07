明日の『風、薫る』“りん”見上愛と“直美”上坂樹里、深夜に長屋へ急行
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第15週「差し出せぬ手」（第73回）が7月8日に放送される。
【写真】トヨ（松金よね子）に寄り添う直美（上坂樹里）『風、薫る』第73回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第73回あらすじ
ある夜、りんと直美が寝ていると、丸山（若林時英）が助けを求めてやってくる。二人は長屋へ向かい、トヨ（松金よね子）は直美が来てくれたことを喜ぶ。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
【写真】トヨ（松金よね子）に寄り添う直美（上坂樹里）『風、薫る』第73回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第73回あらすじ
ある夜、りんと直美が寝ていると、丸山（若林時英）が助けを求めてやってくる。二人は長屋へ向かい、トヨ（松金よね子）は直美が来てくれたことを喜ぶ。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。