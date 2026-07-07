ポスト森保監督のひとりとしてJFA（日本サッカー協会）が接触したことが判明している元オーストラリア代表監督のアンジェ・ポステコグルー（60）が、ポルトガル代表FWのC・ロナウド（41）が在籍しているサウジアラビアの金満クラブである「アルナスル」の監督に就任した。

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母国の代表監督として何度も日本代表の前に立ちはだかったポステコグルーは横浜M監督時代の2019年シーズンにJ1を制覇。スコットランド1部のセルティック監督時代には日本代表FW前田大然ら多くの日本人選手と共闘した。その後、英プレミアのトッテナムの監督として欧州リーグを制覇し、ロンドンを本拠地とする古豪に欧州主要タイトルを贈った。

「日本サッカーを熟知しており、日本人選手とも上手にコミュニケーションが取れる。JFAは有力な後任候補として接触したが、年俸面で大苦戦だった。横浜Mで年俸2億円だったポステコグルーは、セルティックやトッテナムで倍の約4億円をもらっていた。森保監督の年俸は8年間の在籍期間でマックス2.5億円といわれ、JFAの緊縮財政事情もあって直近の年俸は1.7億円ともっぱら。それでもポステコグルーは所属なしのフリーだったので＜年俸2億円＋勝利ボーナス＞で何度か折衝したみたいだが、サウジ行きでトドメを刺された。というのもアルナスルの外国人監督の年俸相場は欧州5大リーグでもトップ10に入るとされる20億円ですから。10分1の2億円ではハナから勝負にならない」（サッカー関係者）

それにしても逃がした魚は大きいというか、ポステコグルーのポリシーである＜攻撃サッカー＞を注入することで「W杯で上位に進出する日本代表にレベルアップしていくことが期待できた」と話す元ワールドサッカーグラフィック編集長の中山淳氏がこう続ける。

「決勝T1回戦のブラジル戦の後半、森保監督には＜1点を取りにいくオプションが足りず、ただ防戦一方となって敗退となった＞が、もしポステコグルーが指揮を執っていたら＜ハイラインを保ってハイプレスをかけ続け、持ち前の攻撃的な姿勢を維持しながら強豪ブラジル相手に勝ちにいった＞でしょう。ポステコグルー招聘が消滅して非常に残念に思います」

日本社会、日本人選手に対するリスペクトもあり、フレンドリーで人情家で熱血漢タイプというキャラも日本代表監督にはピッタリだった。返す返すも残念無念──。

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ところで、世界中で物議を醸している森保Jの「塩貝発言」だが、ブラジル人はどう受け止めていたのか。世界で活躍するブラジル人サッカージャーナリストのRicardo Setyon氏は、本紙日刊ゲンダイのコラムで鋭く切り込んでいる。●関連記事 【もっと読む】「塩貝発言」は日本の顔に泥…ブラジル戦は残念だらけ も要チェックだ。