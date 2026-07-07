スペインが後半AT弾でポルトガル撃破！ 途中出場メリーノが殊勲の一撃…無失点のまま準々決勝へ
FIFAワールドカップ2026・ラウンド16が6日に行われ、ポルトガル代表とスペイン代表が対戦した。
欧州屈指の強豪同士による“イベリア半島ダービー”がラウンド16で実現。グループKを1勝2分の2位で通過したポルトガルはラウンド32でクロアチア代表を撃破。先制されたものの、クリスティアーノ・ロナウドの大会3ゴール目で追い付き、アディショナルタイムに逆転弾を叩き込んだ。一方のスペインはグループHを2勝1分で首位通過し、ラウンド32ではオーストリア代表を寄せ付けず完勝。持ち前のボール保持に加え、今大会は未だ無失点と守備の安定感も際立っている。
ラウンド16屈指の好カードは拮抗した展開に。スペインは8分にダニ・オルモのワンタッチパスに抜け出したミケル・オヤルサバルに決定機が訪れると、16分にはヌーノ・メンデスの背後のスペースを突いたラミン・ヤマルのシュートがGKディオゴ・コスタを強襲。さらに、こぼれ球を拾ったアレックス・バエナが右足のコントロールショットを狙ったが、再びD・コスタの好セーブに阻まれた。
対するポルトガルは終盤にかけてチャンスを創出。37分、ブルーノ・フェルナンデスのクロスをジョアン・フェリックスが折り返し、最後はC・ロナウドが難しい体勢からゴールを狙う。その4分後にはN・メンデスが強烈なミドルシュートを放ったが、惜しくもクロスバーを叩き、前半はスコアレスで終了した。
後半も一進一退の攻防が続く中、ヤマルを抑えていたN・メンデスが56分にプレー続行不可能となり、ネルソン・セメドと交代。代名詞である“ティキ・タカ”で徐々にポルトガルを押し込んでいくスペインだが、粘り強い守備をなかなか崩し切ることができない。
延長戦突入が濃厚と思われるなかで迎えた90＋1分、敵陣内でフリーキックを獲得したスペインはクイックリスタートから細かくパスを繋ぎ、最後はフェラン・トーレスのスルーパスに抜け出したミケル・メリーノがGKとの1対1を制してネットを揺らす。途中出場の2人が決勝点をもたらし、スペインがポルトガルを退けてベスト8進出を果たした。
スペインは現地時間10日の準々決勝でアメリカ代表vsベルギー代表の勝者と対戦する。
【スコア】
ポルトガル代表 0−1 スペイン代表
【得点者】
0−1 90＋1分 ミケル・メリーノ（スペイン代表）
欧州屈指の強豪同士による“イベリア半島ダービー”がラウンド16で実現。グループKを1勝2分の2位で通過したポルトガルはラウンド32でクロアチア代表を撃破。先制されたものの、クリスティアーノ・ロナウドの大会3ゴール目で追い付き、アディショナルタイムに逆転弾を叩き込んだ。一方のスペインはグループHを2勝1分で首位通過し、ラウンド32ではオーストリア代表を寄せ付けず完勝。持ち前のボール保持に加え、今大会は未だ無失点と守備の安定感も際立っている。
対するポルトガルは終盤にかけてチャンスを創出。37分、ブルーノ・フェルナンデスのクロスをジョアン・フェリックスが折り返し、最後はC・ロナウドが難しい体勢からゴールを狙う。その4分後にはN・メンデスが強烈なミドルシュートを放ったが、惜しくもクロスバーを叩き、前半はスコアレスで終了した。
後半も一進一退の攻防が続く中、ヤマルを抑えていたN・メンデスが56分にプレー続行不可能となり、ネルソン・セメドと交代。代名詞である“ティキ・タカ”で徐々にポルトガルを押し込んでいくスペインだが、粘り強い守備をなかなか崩し切ることができない。
延長戦突入が濃厚と思われるなかで迎えた90＋1分、敵陣内でフリーキックを獲得したスペインはクイックリスタートから細かくパスを繋ぎ、最後はフェラン・トーレスのスルーパスに抜け出したミケル・メリーノがGKとの1対1を制してネットを揺らす。途中出場の2人が決勝点をもたらし、スペインがポルトガルを退けてベスト8進出を果たした。
スペインは現地時間10日の準々決勝でアメリカ代表vsベルギー代表の勝者と対戦する。
【スコア】
ポルトガル代表 0−1 スペイン代表
【得点者】
0−1 90＋1分 ミケル・メリーノ（スペイン代表）
【ゴール動画】最終盤に値千金の決勝弾！ 途中出場F・トーレス＆メリーノの連携からネット揺らす
アディショナルタイムに試合が動いた⚽️— DAZN Japan (@DAZN_JPN) July 6, 2026
FKを素早く蹴り出し
メリーノが先制弾🇪🇸
🏆️#FIFAワールドカップ ラウンド16
🆚ポルトガル×スペイン
📱#DAZN ライブ配信中#本気で楽しむならDAZN@CocaColaJapan pic.twitter.com/uMHWe5kuex