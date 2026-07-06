7月6日 発表

「EVO BAG」

日本プロサッカーリーグ（Jリーグ）は、「ポケットモンスター」シリーズとのタイアップ企画としてエコバッグ「EVO BAG」の配布を実施する。

8月7日より開幕するJリーグとポケモンのタイアップキャンペーン「ポケモンＪリーグフェス」の開催が決定した。様々な取り組みが予定されており、その1つとしてスタジアム来場者向けに「ポケモン」エコバッグ「EVO BAG」を配布することが決定した。クラブの数に合わせてパートナーポケモンたちが描かれた全60種が存在し、合計で100万人への配布が予定されている。

横浜FCは、8月16日に行なわれるジュビロ磐田戦にて「ポケモンJリーグスペシャルフェス」を開催。横浜FCのパートナーポケモン「ピクシー」がデザインされたEVO BAGを先着5万名に配布する。トートバッグのデザインも公開された。また、オリジナルグッズの販売やイベントも予定されており、こちらについては後日アナウンスされる。

開催概要

対象試合：8月16日(日)18時キックオフ 2026/27 明治安田Ｊ２リーグ 第2節 v.s. ジュビロ磐田

会場：MUFGスタジアム(国立競技場) 〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

来場者プレゼント

・EVO BAG（ポケモンの環境配慮型エコバック）

数量：50,000個

配布方法：先着

配布条件：当日の観戦チケットをお持ちの方

※当日の観戦チケット1枚をお持ちの1名様につき、1枚をお渡しします。

配布場所：各入場ゲート

※Dゲートでの配布は行いません。

また、その他のゲートにおきましても、アウェイグッズを身に着けている方への配布は行いません。

・サイズ：縦37cm×横30cm ※持ち手除く

・材質：リサイクルポリエステル100％ 230T使用（GRS認証）

・環境に配慮されたEVO BAGの仕様

Ｊリーグは、サッカーがある風景を守るため、気候変動に対するアクションに取り組んでいます。その一環として、本製品は環境に配慮されたGRS認証のリサイクルポリエステル100％でつくられています。

※EVO BAGは、非売品です。

クラブパートナーポケモン「ピクシー」

リーグパートナーポケモン「ピカチュウ」

EVO BAG

「ポケモン GO」スペシャルイベントも開催予定。詳細は後日発表される

「ポケモンＪリーグフェス」

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