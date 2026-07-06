【SPACE INVADERS GIGA MAX 】 8月9日～10月12日 展開予定

富士急行は富士急ハイランドに8月8日、巨大LEDビジョンを備えた「Q-STAGE」がオープンすることに伴い、8月9日から10月12日にかけて「SPACE INVADERS GIGAMAX」を展開する。

「Q-STAGE」は10.5（幅）×3（高さ）mの巨大LEDビジョンを備えたステージ。イベント中はインベーダーが登場し、高い没入感とスリルを届けるという。

8月9日にはオープニングイベントとして「タイトー presents “みんなで富士急ハイランドをインベーダーから守れ！”」を実施予定。最大10人で同時に参加でき、協力してインベーダーを撃ち落とす。上位3グループと参加者全員のうち上位3人に賞品を進呈する。プレイ時間は約5分間。

8月10日～10月12日の期間は同様のイベントを1プレイ100円で実施。先着2000人にオリジナルステッカーを進呈する。

ステッカーイメージ

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