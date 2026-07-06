アニメや特撮などを配信する「バンダイチャンネル」にサイバー攻撃をし業務を妨害したとして、15歳の少年が逮捕されたことが分かりました。少年は「ChatGPT」を使ってプログラムを作り、犯行を繰り返していたということです。

捜査関係者によりますと、偽計業務妨害の疑いで逮捕されたのは埼玉県所沢市の高校1年の少年（15）です。

少年は中学3年だった去年（2025年）11月、動画配信サービス「バンダイチャンネル」のサーバーに不正アクセスし、会員4万6812人分の利用登録を解除して退会処理するなどして、運営会社の「バンダイナムコフィルムワークス」に全てのサービスを一時停止させる対応をとらせ、業務を妨害した疑いがもたれています。

少年は他人の会員アカウントに不正アクセスし、生成AIの「ChatGPT」を使って自作したプログラムで退会処理させるなどして繰り返し犯行に及んでいたということです。

少年は不正アクセスを通じてメールアドレスやニックネームなどの会員情報も入手していましたが、現在のところ、会員情報が悪用されたケースは確認されていないということです。

少年は小学4年の頃にパソコンを使い始め、独学で専門知識を身に付けていたとみられ、調べに対し、容疑を認め、「被害企業に恨みはなかった」などと供述しているということです。

「バンダイナムコフィルムワークス」は去年11月、不正アクセスにより一部の会員が意図せず退会処理されてしまう不具合が発生し、会員情報が漏えいした可能性があるとして全てのサービスを停止していました。

その後、去年12月にサービスを再開し、「システムの安全性向上および再発防止策を講じ、会員の個人情報についてインターネット上に公開された事実や二次被害は現時点では確認されていない」と説明しています。